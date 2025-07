Schock für Essener Fußballvereine: Eingleisige A-Kreisliga geplant

Der Essener Fußball wurde am Montagabend von der Entscheidung des eigenen Fußballverbands überrascht: Wie der Kreisfußballausschuss vorstellte, habe sich dieser dazu entschieden, das Konzept für eine eingleisige Kreisliga A in die Wege zu leiten. Ein solcher Zusammenschluss würde zu einem Massenabstieg in der Vorsaison führen, die erste Reaktion der betroffenen Vereine: Unverständnis.

Im Gegensatz zum Kreisfußballausschuss äußerte sich Kreisgeschäftsführer Neidek zu der Thematik und beteuert, dass die Entscheidungskraft im Falle einer eingleisigen A-Liga einzig und allein dem Kreisfußballausschuss obliege: „Der Fußballausschuss des Kreises ist für die Regelung und Organisation des Spielbetriebs allein zuständig. Die restlichen Instanzen und Mitglieder des Kreisvorstands haben hierbei allenfalls beratende Funktion“, erklärt Neidek und betont: „Die Mitglieder der Kreisvorstands stehen dem Plan der Strukturreform mehrheitlich ablehnend gegenüber.“ Ähnliches ging aus zuvor durchgeführten Umfragen bezüglich der Thematik hervor, kaum einer der beteiligten Vereine habe für einen Zusammenschluss gestimmt.

Dennoch plant der Fußballausschuss mit einer Zusammenführung, was neben einer höheren sportlichen Qualität im Essener Kreisliga-Oberhaus auch zeitgemäße Hintergründe hat: Demnach stamme die zweigleisige A-Liga aus Zeiten, in denen Essen noch in zwei Kreise unterteilt war, was heutzutage nicht mehr zeitgemäß sei. Auch die Reduzierung der jährlichen Abmeldungen einzelner Vereine aus dem Spielbetrieb wurde als Grund genannt. Neidek ordnet die Sachlage wie folgt ein: „Die Idee, die am Montag vorgestellt wurde, sieht das Reduzieren der A-Ligisten über mehrere Saisons vor, bis am Ende eine eingleisige Kreisliga A an den Start geht. Konkrete Pläne, wie das Abspielen der bisherigen zwei Kreisligen A aussehen soll, liegen uns nicht vor“, bekräftigt der Kreisgeschäftsführer und bittet: „Wir bitten an dieser Stelle um Verständnis, dass wir nicht sagen können, zu welchem Zeitpunkt es hier weitere Informationen gibt.“