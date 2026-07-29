Schock für den VfL: Wellenreuther fällt wochenlang aus

Der VfL Wolfsburg muss in der Saisonvorbereitung einen personellen Rückschlag hinnehmen. Neuzugang Timon Wellenreuther wird den Grün-Weißen aufgrund einer Knieverletzung mehrere Wochen fehlen.

Der 30 Jahre alte Torhüter verletzte sich im Testspiel gegen Olympique Lyon und steht Cheftrainer Tobias Strobl damit vorerst nicht zur Verfügung. Eine Operation ist nach Vereinsangaben jedoch nicht notwendig.

Wellenreuther war erst wenige Tage zuvor von Feyenoord Rotterdam zum VfL gewechselt und als neue Nummer eins verpflichtet worden. Nun muss der Schlussmann seine Vorbereitung unterbrechen und zunächst die Reha antreten.