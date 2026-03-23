Schock für den BVB: Felix Nmecha droht Saison-Aus! von Isaija Zecevic · Heute, 13:13 Uhr · 0 Leser

Verletzt! Felix Nmecha wird mehrere Wochen ausfallen. – Foto: Markus Verwimp

Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund: Felix Nmecha hat sich verletzt und droht im Saisonendspurt auszufallen. Wie der Klub am Montag mitteilte, zog sich der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler im Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV (3:2) eine Außenbandverletzung im Knie zu. Eine genaue Ausfallzeit nannte der BVB nicht, allerdings wird Nmecha mehrere Wochen fehlen. Damit ist auch ein vorzeitiges Saison-Aus nicht ausgeschlossen. Das wäre ein herber Rückschlag für die Dortmunder, die in den verbleibenden Spielen ihre Ziele erreichen wollen.

Auch für die Nationalmannschaft hat die Verletzung Konsequenzen. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss bei den anstehenden Länderspielen auf Nmecha verzichten. Der Mittelfeldspieler steht für die Partien gegen die Schweiz und Ghana nicht zur Verfügung. Die Verletzung kam ohne klare Vorwarnung. Zwar verschoss Nmecha gegen Hamburg einen Elfmeter, spielte aber zunächst weiter und wurde erst in der Nachspielzeit ausgewechselt. Hinweise auf eine schwerwiegendere Verletzung gab es während der Partie nicht.