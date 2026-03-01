Schock für Cham: Adkins reißt sich die Achillessehne Der ASV muss den Heimdreier gegen Neudrossenfeld teuer bezahlen von Florian Würthele · Heute, 10:22 Uhr · 0 Leser

Andre Adkins (hinten) wird monatelang nicht mit seinen Teamkollegen auf dem Platz jubeln können. – Foto: Redaktion Schwandorf

Die famose Heimserie des ASV Cham in der Bayernliga Nord hat weiter Bestand. Auch der TSV Neudrossenfeld konnte das Kappenberger Sportzentrum nicht einnehmen. Ein Tor von Lucas Chrubasik eine gute Viertelstunde vor Schluss sollte dem ASV am Samstag zum 1:0-Sieg reichen. Bald wäre es zwei Jahre her, als die Maloku-Elf zum letzten Mal ein Heimspiel verlor. Den erfolgreichen Punktspielauftakt mussten die Chamer jedoch teuer bezahlen. Früh im Spiel verletzte sich Andre Adkins schwer. Die erste Befürchtung bestätigte sich rasch: Riss der Achillessehne. Diese Schockdiagnose bedeutet für den noch-29-jährigen Zentrumsspieler das sichere Saisonaus – und ist eine Hiobsbotschaft für den Tabellenvierten der Bayernliga Nord.

Passiert war es noch in der Anfangsphase des Spiels. Und zwar ohne Fremdeinwirkung. „Andre zog im Stand zum Sprint an. Dann hat es einen richtigen Schnalzer gemacht und er ist zu Boden gefallen“, berichtet Adkins' Trainer Faruk Maloku. „Das war ungefähr im Mittelkreis und man hat es noch an der Trainerbank gehört.“ Die Befürchtung, dass die Achillessehne durch ist, wurde schnell bestätigt. Zur Erstversorgung wurde Adkins ins Chamer Krankenhaus gebracht. Alles Weitere wird nun im Regensburger Klinikum besprochen. Ob die Verletzung konservativ oder operativ behandelt werden wird, wird sich noch herausstellen. Zur Ausfallzeit seines Schützlings kann Maloku zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauere Angabe machen. Nur so viel: „Auf alle Fälle wird er in dieser Saison nicht mehr auflaufen können.“ In den meisten Fällen beläuft sich die Ausfallzeit für Amateursportler bei einem Achillessehnenriss auf mindestens neun bis zwölf Monate.











Für den ASV Cham ist das Ausscheiden des dynamischen und hochaufgewachsenen Zentrumspielers, der nächste Woche seinen 30. Geburtstag feiert, ein schwerer Schlag. Adkins kam zu Saisonbeginn vom ASV Burglengenfeld und hat sich mittlerweile zu einem Leistungsträger gemausert. Ab dem Herbst stand er fast immer in der Startelf. „Andre ist ein ganz großer Gewinn für uns, auch von seiner Persönlichkeit. Er ist immer positiv und ausgeglichen, hat immer ein Lächeln im Gesicht und bringt einen absolut positiven Aspekt in die Kabine. Dies spiegelt er auf dem Platz mit Lust und Motivation. Er saugt die Atmosphäre in der Bayernliga auf und das schätzen wir sehr an ihm. Mit seiner Athletik, Dynamik und Wucht ist er um Zentrum nicht mehr wegzudenken. Daher ist es sehr schmerzhaft, dass wir nun länger auf ihn verzichten müssen. Auch für mich als Trainer tut das weh, zumal er eine richtig gute Wintervorbereitung absolviert hat“, sagt Maloku und fügt an: „Wir alle hoffen, dass er ganz schnell genesen wird und schnell zurückkommt. So wie wir ihn kennen, steckt er das weg. Wir können es kaum erwarten, wenn er zurück ist. Er fehlt uns heute schon.“



Bemerkenswert ist, wie die Chamer Mannschaft im Heimspiel gegen Neudrossenfeld diesen frühen Schock verdaute und das Spiel letztlich für sich entschied. Das Team widmete die drei Punkte auch seinem Schwerverletzten. „Auf 90 Minuten gesehen war es ein verdienter Sieg. Wir waren die stärkere Mannschaft und haben das Spiel kontrolliert. Wenn wir zur Halbzeit 2:0 oder 3:0 führen, hätte sich Neudrossenfeld nicht beschweren können. Mit einem Treffer im ersten Durchgang wäre es einfacher gelaufen, so war es ein Geduldsspiel. Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment aussprechend, weil ja doch der Schock da war mit Andres Verletzung“, resümiert Maloku. Auf Adkins Position rückte Jungspund Raphael Huber. Generell würde sich laut Maloku die Herbstrunde in der Bayernliga Nord widerspiegeln: „Die Liga ist sehr ausgeglichen, was in jedem Spiel intensive Arbeit bedeutet.“ Intensiv arbeiten möchten die Chamer auch im kommenden Auswärtsmatch beim Oberpfalz-Kontrahenten DJK Gebenbach.