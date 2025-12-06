Schock für Bezirksliga-Primus: Topscorer erleidet Kreuzbandriss

Mainz. Bereits 16 Mal knipste er in der laufenden Saison der Bezirksliga Rheinhessen, nun fällt er wohl die gesamte Restrunde aus: Patrik Pavlicic. Der Angreifer vom SKC Barbaros Mainz musste im Spiel gegen den TSV Gau-Odernheim II nach 36 Minuten verletzt ausgewechselt werden, nachdem er sich beim Torabschluss verletzt hatte. Die Diagnose: Kreuzbandriss, wie sein Trainer Amin Ouachchen mitteilt.
In der kommenden Woche soll Pavlicic operiert werden, sagt Ouachchen. Er rechnet mit einer Ausfallzeit von mindestens sieben Monaten. Die Saison ist für den zweitbesten Torschützen der Liga damit vorzeitig gelaufen. „Ich hoffe, er kommt nächstes Jahr in der Landesliga zurück“, sagt der SKC-Trainer und fügt an: „Er ist ein herausragender Spieler.“
Auch Sturmkollege Haris Beslic, der mit 23 Treffern die Liga-Torschützenliste anführt, spricht von einem herben Verlust – auch wegen seiner Vorlagen. „Er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler vorne. Er ist der Creator.“ Zwar zeigt sich Beslic optimistisch – „Wir haben guten Ersatz“ – hofft aber auf eine baldige Rückkehr Pavlicics.
