Schock für Bezirksliga-Primus: Topscorer erleidet Kreuzbandriss

Mainz. Bereits 16 Mal knipste er in der laufenden Saison der Bezirksliga Rheinhessen, nun fällt er wohl die gesamte Restrunde aus: Patrik Pavlicic. Der Angreifer vom SKC Barbaros Mainz musste im Spiel gegen den TSV Gau-Odernheim II nach 36 Minuten verletzt ausgewechselt werden, nachdem er sich beim Torabschluss verletzt hatte. Die Diagnose: Kreuzbandriss, wie sein Trainer Amin Ouachchen mitteilt.