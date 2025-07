Schock beim FC Bayern: Jugend-Coach stirbt in Fußballcamp

FC Bayern Trauer – Foto: IMAGO

Ein Feriencamp des FC Bayern sollte jungen Talenten sportliche Freude bringen. Doch ein dramatischer Zwischenfall überschattete das Trainingslager.

München/Riesa – Ein Übungsleiter erlitt während des Trainingslagers des FC Bayern in Riesa einen medizinischen Notfall und verstarb wenig später im Krankenhaus. Der tragische Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag nach der Mittagspause auf dem Gelände der Feralpi-Arena. Das Camp, an dem rund 120 Kinder teilnahmen, wurde umgehend abgebrochen. Laut Sächsischer Zeitung und TAG24 handelte es sich um ein fünftägiges Programm, das in Kooperation mit der BSG Stahl Riesa organisiert wurde. Der betroffene Trainer zählte zu den Honorarcoaches des FC Bayern. Nach dem Zwischenfall leisteten Rettungskräfte schnell Erste Hilfe, doch alle Bemühungen blieben ohne Erfolg. Den Teilnehmern, ihren Eltern sowie den Trainern wurde psychologische Betreuung angeboten.

Anteilnahme aus München und Österreich „Wir sind bestürzt und schockiert über den tragischen Vorfall während unseres Trainingscamps in Riesa. Unsere Gedanken sind bei der Familie, den Angehörigen und Freunden“, teilte der FC Bayern in einer Nachricht an die Eltern mit. Die Anteilnahme reichte weit über die Region hinaus.