Schock beim BAK 07: Krankenwagen-Einsatz im Testspiel

RKW Einsatz an der Osloer Straße beim Testspiel gegen Meteor – Foto: Arlinghaus

Trotz eines deutlichen 6:0-Testspielsiegs gegen den BFC Meteor wurde die Freude beim Berliner AK getrübt. Mittelfeldspieler Emre Çil musste nach einer Verletzung früh ausgewechselt werden. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht auf einen Außenbandriss.

Nach einer längeren Behandlung auf dem Platz kam ein Krankenwagen zum Einsatz, um den 21-Jährigen zu versorgen. Nach ersten Untersuchungen besteht der Verdacht auf einen Außenbandriss im Sprunggelenk. Eine endgültige Diagnose steht nach weiteren medizinischen Untersuchungen noch aus.

Der Berliner AK 07 hat sein Testspiel gegen den BFC Meteor zwar deutlich mit 6:0 gewonnen, musste jedoch einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Neuzugang Emre Çil verletzte sich im Verlauf der Partie und konnte das Spiel nicht fortsetzen.

Emre Cil wird bei Hertha BSC ausgebildet

Für Çil wäre eine längere Pause besonders bitter. Der Mittelfeldspieler wechselte zur Saison 2025/26 zum Berliner AK 07 und soll im zentralen Mittelfeld eine wichtige Rolle übernehmen. Der gebürtige Berliner wurde in der Jugend bei Hertha BSC ausgebildet, setzte seine Entwicklung anschließend beim MSV Duisburg fort und absolvierte zwei Länderspiele für die türkische U19-Nationalmannschaft.

Trotz des klaren Testspielerfolgs rückte die Verletzung des Neuzugangs in den Mittelpunkt. Beim Berliner AK 07 hoffen Verantwortliche, Mitspieler und Fans nun auf Entwarnung und darauf, dass sich der erste Verdacht nicht bestätigt.

Emre Cil

Berliner AK 07

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