Schnüdel legen nach: Leihspieler vom FC Ingolstadt kommt

Schweinfurts Coach Jan Gerlein (li.) begrüßt Berkay Öztürk – Foto: Sabine Düll / FCS

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat für die Saison in der Fußball-Regionalliga Bayern Berkay Öztürk verpflichtet. Der 21-Jährige kommt vom FC Ingolstadt 04 auf Leihbasis an den Main zurück. Öztürk spielte im Nachwuchs der Schnüdel, ehe er sich 2019 den Schanzern anschloss und dort die Juniorenmannschaften durchlief.

Der zentrale Mittelfeldspieler kam auf 22 Einsätze mit sechs Toren in der U19-Bundesliga und auf 40 Bayernligaspiele mit 15 Treffern und 12 Vorlagen für die U21 des FC Ingolstadt. Öztürk zählte in den vergangenen zwei Jahren zum erweiterten Profikader der Ingolstädter und kam insgesamt sieben Mal in der dritten Liga zum Einsatz. Nun soll er in seiner Geburtsstadt Spielpraxis sammeln.



"Mit Berkay haben wir einen weiteren Heimkehrer, der in den letzten Jahren bereits einige Spiele und Einheiten im Herrenbereich absolvieren konnte", sagt FC-05-Trainer Jan Gernlein, der Öztürk bereits als Stützpunktspieler in Schweinfurt trainiert hat und ergänzt: "Er bringt eine gewisse Torgefahr und gute technische Fähigkeiten mit und wird unsere Qualität und unseren Konkurrenzkampf erhöhen. Und charakterlich wissen wir, was wir an ihm haben."





"Für mich ist der Wechsel nach Schweinfurt natürlich etwas ganz Besonderes. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und habe bereits in meiner Jugend das Trikot des FC 05 getragen. Deshalb fühlt es sich ein Stück weit wie eine Rückkehr nach Hause an. Gleichzeitig steht für mich ganz klar die sportliche Entwicklung im Vordergrund. Ich möchte die Chance nutzen, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln, Verantwortung zu übernehmen und der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen. Ich freue mich sehr auf das kommende Jahr, auf den Verein, die Mannschaft und natürlich darauf, wieder vor Familie und Freunden in meiner Heimat Fußball zu spielen", freut sich Berkay Öztürk.