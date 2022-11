Schnüdel in der Krise: »Jeder Einzelne muss sich Gedanken machen!« FuPa hat für euch wieder die Reaktionen eingefangen

Markus Mattes (Cheftrainer VfB Eichstätt): "Für uns erstmal schön, mit einem Unentschieden in die Halbzeit zu kommen. Danach war es natürlich vom Druck her brutal, sie haben uns direkt an den 16er gefesselt. Nach dieser Druckphase hatten wir durchaus auch unsere Chancen in Führung zu gehen. Klar war zu diesem Zeitpunkt, dass wenn eine Mannschaft das Tor gemacht hätte, wäre diese auch als Sieger vom Platz gegangen. Im Endeffekt sind wir heute sehr zufrieden mit unserer Leistung und damit, was die Jungs investiert haben. Dass es am Ende mit einem Punkt belohnt wurde ist umso schöner."

Martin Demichelis (Cheftrainer FC Bayern München II): "Wir haben einfach zwei Punkte verpasst. Auch, wenn wir die bessere Mannschaft waren, geht es am Ende darum die Tore zu schießen und das ist uns dieses Mal nicht gelungen. Wir hatten gute Chancen und haben diese nicht genutzt. Dennoch ist die Mannschaft aktuell gut drauf und hat vier Mal in Folge gewonnen. Das Gegentor entstand gegen eine sehr lauf- und zweikampfstarke Mannschaft leider aus einem Einwurf, das ist sehr bitter."

Tobias Beck (Spielertrainer SpVgg Hankofen-Hailing): "Das 3:1 war eigentlich so etwas der Knackpunkt in diesem Spiel. Wir haben eigentlich den Ballgewinn, dann die Ruhe am Ball und spielen einen Querpass in der eigenen Hälfte, der leider total unnötig war. Eine Spitzenmannschaft wie Würzburg nutzt so einen Fehler gnadenlos aus. Dass es am Ende mit 5:1 ausgeht entspricht dann in meinen Augen nicht dem Spielverlauf. Natürlich hatte Würzburg mehr vom Spiel, aber wir haben das für unsere Verhältnisse richtig gut gemacht und umso bitterer ist die Niederlage."

Marco Wildersinn (Cheftrainer FC Würzburger Kickers): "Wir waren von Anfang an sehr präsent und gingen mit dem eigentlich einzigen Schuss des Gegners über die gesamten 90 Minuten mit 0:1 in Rückstand. Dadurch haben wir uns heute aber nicht beirren lassen, haben weiter Fußball gespielt und haben im Offensivspiel immer wieder die Halbräume gut bespielt. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir es nicht geschafft zu klaren Abschlüssen zu kommen, aber mit zunehmender Spielzeit haben wir uns diese zwingenden Chancen erspielt und diese auch gemacht!"