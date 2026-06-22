Schnüdel holen Torschützenkönig der Hessen-Liga

Mirco Geisler soll bei den Schnüdel für die notwendigen Tore sorgen – Foto: Verein

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat einen neuen Stürmer für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga Bayern verpflichtet, der hohe Erwartungen weckt. Vom FC Gießen kommt Mirco Geisler in die Kugellagerstadt zum Drittliga-Absteiger. Der 26-jährige Angreifer wurde in der abgelaufenen Saison Torschützenkönig der Oberliga Hessen mit 27 Treffern in 34 Spielen. Nun will Geisler seine Qualitäten auch eine Spielklasse in der Regionalliga Bayern unter Beweis stellen.

"Der Transfer zeigt, dass die FC-05-Familie intakt ist, denn durch unseren früheren Spieler Florian Pieper kam der Kontakt zustande“, berichtet Schweinfurts neuer Trainer Jan Gernlein und fügt folgendes Statement an: "Wir haben uns Mirco dann genauer angeschaut, ihn in Ruhe kennengelernt und ein gutes Gefühl bei ihm entwickelt. Er hat bereits einige Erfahrungen sammeln dürfen und wird uns sehr variabel helfen können. Wir freuen uns, einem ambitionierten Jungen den nächsten Step zu ermöglichen.“

"Mit Mirco haben wir genau den Spielertyp zur Verstärkung unserer Offensive gefunden, den wir gesucht haben“, sagt "Schnüdel"-Kaderplaner Jürgen Hein und ergänzt: "Seine Torgefährlichkeit hat er in der vergangenen Saison unter Beweis gestellt, er ist in der Offensive flexibel einsetzbar und kommt top motiviert zu uns. Schritt für Schritt setzt sich unser Kaderpuzzle zusammen.“







Goalgetter Mirco Geisler freut sich sehr, künftig für den unterfränkischen Traditionsverein auflaufen zu dürfen und hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv und haben mir gezeigt, dass der Verein klare Ziele verfolgt und großes Vertrauen in mich setzt. Jetzt freue ich mich darauf, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen, hart zu arbeiten und vor den Fans des 1. FC Schweinfurt 05 alles für den Verein zu geben.“