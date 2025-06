Schnüdel holen Schweinfurter mit Champions League-Erfahrung

Er hat im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán gespielt, in der Arena auf Schalke, am Bruchweg - und bald läuft er wieder im Sachs-Stadion auf: Johannes Geis, gebürtiger Schweinfurter und erfahrener Mittelfeldspieler, verstärkt ab sofort das Team des 1. FC Schweinfurt. Über diesen beachtenswerten Transfer informiert der Regionalliga-Meister und künftige Drittligist aus Unterfranken im Rahmen einer Pressemitteilung.

Der 31-jährige Defensivspieler begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des TSV Großbardorf und der SpVgg Greuther Fürth. Über den 1. FSV Mainz 05 und den FC Schalke 04 führte sein Weg ihn unter anderem zu einer internationalen Station, dem FC Sevilla, dessen Heimstätte das traditionsreiche Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Zuletzt war Geis bei der SpVgg Unterhaching in der 3. Liga aktiv. Mit über 120 Bundesliga-Einsätzen und Erfahrung in der Champions League sowie der Europa League bringt er reichlich Erfahrung aus dem Profifußball mit. Der Standardspezialist war im Juniorenbereich auch regelmäßig für Deutschland aktiv.

"Wir freuen uns sehr, Johannes zurück in der Heimat begrüßen zu dürfen. Wir haben immer betont, auch in der 3. Liga, die besten Spieler der Region bei uns haben zu wollen“, wird Schnüdel-Geschäftsführer Markus Wolf in genannter Mitteilung zitiert. „Seine Erfahrung und seine fußballerische Klasse werden uns sowohl auf als auch neben dem Platz weiterhelfen.“