Schnüdel auf Meisterkurs - Kickers-Kracher - Aubstadt mit Lucky Punch

Unentschieden endete bereits das Hinspiel im November '24: Damals hieß es nach 90 Minuten 1:1. Diesmal waren Tore Mangelware, was allerdings dem Spielgeschehen nicht ganz gerecht wird, denn beide Teams lieferten sich in diesem Mittelfranken-Derby ein 0:0 der besseren Sorte. Die jeweils starken Defensivreihen dominierten in den ersten 45 Minuten, in denen viele Standards und wenig Torgefahr die Partie prägten. In Hälfte zwei mehrten sich hüben wie drüben die Chancen, doch das Leder fand nicht den Weg ins Netz. Ansbachs Tanyel Deliboyraz hatte in der Nachspielzeit noch die große Chance aus kurzer Distanz, doch Fürths Keeper Silas Prüfrock war zur Stelle. Eine alles in allem gerechte Punkteteilung, mit der es nur für Ansbach einen Platz in der Tabelle nach oben geht (jetzt Rang zehn). Die Truppe von Leo Haas verharrt weiter auf Rang sieben und bleibt somit auch im siebten Spiel nach der Winterpause ohne Niederlage! Chapeau, kleines Kleeblatt!