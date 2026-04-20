Schnitt in der entscheidenden Phase: Rehden trennt sich von Arambasic

Die Verantwortlichen begründen den Schritt mit der aktuellen Situation im Saisonendspurt. In einer Phase, in der es um entscheidende Punkte geht, soll der Fokus vollständig auf die Mannschaft gerichtet werden. Gleichzeitig will der Verein ein klares Zeichen setzen, um die verbleibenden Spiele ohne äußere Einflüsse und mögliche Ausreden anzugehen. Bis zur Präsentation eines Nachfolgers übernehmen zunächst Co-Trainer David Schiavone und Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein die Verantwortung. Parallel laufen Gespräche mit einem neuen Trainer, der die Mannschaft durch die letzten Spiele führen soll.

Eine Ära mit Höhen und Brüchen Mit dem Abschied von Arambasic endet eine viereinhalbjährige Amtszeit, die den Verein in mehreren Phasen geprägt hat. Der Trainer führte den BSV zunächst zum Klassenerhalt in der Regionalliga 2022, feierte später einen viel beachteten Pokalsieg gegen den SV Meppen und erreichte ein weiteres Pokalfinale im Jahr 2025. Gleichzeitig gehört auch der Abstieg 2024 zu dieser gemeinsamen Geschichte. Arambasic gelang es jedoch, in der Folge ein neues Team aufzubauen und den Verein sportlich neu auszurichten – mit dem Ziel, mittelfristig in die vierte Liga zurückzukehren.