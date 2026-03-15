Schneverdingen wacht zu spät auf: Heidetal jubelt dank Hattrick

Diesen Fußballnachmittag hat sich der TV Jahn Schneverdingen komplett anders vorgestellt. Doch statt des ersten Dreiers im Fußball-Jahr 2026, musste sich der TVJ bei Kellerkind Heidetal geschlagen geben. Die Gastgeber feierten wiederum einen Dreierpacker.
Bis zuletzt lief Fabian Meyer noch im Nachwuchs des JFV A/O/B/H/H auf, nun gelang ihm sein erster Landesliga-Hattrick (5., 34., 42.). Während der Jahn kaum die nötige Durchschlagskraft fand, setzte der FCH die nötigen Nadelstiche, um die Gäste vor eine waschechte Prüfung zu stellen.
Erst nach dem Seitenwechsel gelang es Schneverdingen, den Druck zu erhöhen. Ein Handelfmeter war für den TVJ die gewünschte Eintrittskarte, die Micael Pinto Coelho einlöste (72.). Anschließend gelang es Musli Imeri zwar, die Partie nochmal scharf zu machen (90.). Letztlich kam das Erwachen aus Jahn-Sicht aber zu spät, um noch auszugleichen.