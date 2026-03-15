Schneverdingen wacht zu spät auf: Heidetal jubelt dank Hattrick Landesliga Lüneburg: Schneverdingen bleibt ohne Punkt im Jahr 2026 von Moritz Studer · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Diesen Fußballnachmittag hat sich der TV Jahn Schneverdingen komplett anders vorgestellt. Doch statt des ersten Dreiers im Fußball-Jahr 2026, musste sich der TVJ bei Kellerkind Heidetal geschlagen geben. Die Gastgeber feierten wiederum einen Dreierpacker.

Bis zuletzt lief Fabian Meyer noch im Nachwuchs des JFV A/O/B/H/H auf, nun gelang ihm sein erster Landesliga-Hattrick (5., 34., 42.). Während der Jahn kaum die nötige Durchschlagskraft fand, setzte der FCH die nötigen Nadelstiche, um die Gäste vor eine waschechte Prüfung zu stellen.