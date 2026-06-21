Schneverdingen schnappt sich Kreisliga-Torschützenkönig

Der TV Jahn Schneverdingen steht nach sechs Jahren unter Cheftrainer Felix Beck vor der Landesliga-Spielzeit 2026/27 vor einem kleinen Umbruch. Der TVJ hat bereits erste Neuzugänge vorgestellt und sich dabei auch die Dienste eines Harburger Kreisliga-Torschützenkönigs gesichert.

Felix Beck führte Schneverdingen 2024 zurück in die Landesliga und etablierte den Jahn in den vergangenen Jahren dort. Nun strebt der 40-Jährige bekanntlich einen Tapetenwechsel an und übernimmt zur neuen Saison beim Ligakonkurrenten MTV Treubund Lüneburg. Bereits im Februar stellte der Jahn mit dem ehemaligen Torhüter und Torwarttrainer Karim Attia einen Nachfolger vor, an dessen Kader der Verein auf Hochtouren feilt. Denn es gibt auch die eine oder andere Veränderung im Aufgebot.

Mit Bjarne Kämmer verlässt ein Stammspieler den Osterwald zwar in Richtung Rotenburg, Talent Dario Witt zieht es zum Heeslinger SC II und auch Routinier Maurice Baden hat seine Karriere beendet. Dafür bleiben neben Kapitän Tarik Pepic auch Torhüter Michel Voß, Maurice Bahnemann, Rodrigo Baroni und Micael Pinto Coelho an Bord. Auf der Zugangsseite werden William Monteiro (Lüneburger Sport-Klub Hansa), Marcello Muniz (Rotenburger SV) und Tim Roß (FC Jesteburg-Bendestorf) den Jahn verstärken.