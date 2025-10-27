Schnellstes Tor der ASV-Vereinsgeschichte ebnet Weg zu Habacher Heimsieg

Beide Mannschaften befinden sich aktuell im Niemandsland der Kreisliga 1. Doch wohin geht die Reise? Das war die Frage vor dem Duell der bis dato punktgleichen ASV Habach und TSV Altenstadt. Die Antwort gab der ASV schon in der ersten Hälfte dieses Duells, das sie klar dominierten. „Die war richtig stark“, freute sich ASV-Coach Michael Schmid, dessen Team mit 4:1 (3:0) gewann. „Ein verdienter Sieg“ war sich Schmid mit seinem Altenstadter Trainerkollegen Christoph Wagner einig.

Den wurmte das schwache Auftreten seiner Elf bis zur Pause. „Das war komplett zum Vergessen“, ärgerte sich Wagner, dass sein Team bis zur Halbzeit nur körperlich anwesend war, sich aber nicht am Spiel beteiligte. Ein paar mildernde Umstände gab es für den TSV, weil einige Spieler fehlten und zudem ein paar angeschlagene auf dem Feld standen. „Wir müssen uns jetzt bis zur Winterpause durchbeißen“, gestand Wagner. Für sein Team war es die fünfte Niederlage im sechsten Auswärtsspiel.