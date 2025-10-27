Schnellstes Tor der ASV-Vereinsgeschichte ebnet Weg zu Habacher Heimsieg

Ein Treffer nach 19 Sekunden ebnet dem ASV Habach den Weg zu einem 4:1-Heimsieg gegen Ligarivalen TSV Altenstadt.
Beide Mannschaften befinden sich aktuell im Niemandsland der Kreisliga 1. Doch wohin geht die Reise? Das war die Frage vor dem Duell der bis dato punktgleichen ASV Habach und TSV Altenstadt. Die Antwort gab der ASV schon in der ersten Hälfte dieses Duells, das sie klar dominierten. „Die war richtig stark“, freute sich ASV-Coach Michael Schmid, dessen Team mit 4:1 (3:0) gewann. „Ein verdienter Sieg“ war sich Schmid mit seinem Altenstadter Trainerkollegen Christoph Wagner einig.
Den wurmte das schwache Auftreten seiner Elf bis zur Pause. „Das war komplett zum Vergessen“, ärgerte sich Wagner, dass sein Team bis zur Halbzeit nur körperlich anwesend war, sich aber nicht am Spiel beteiligte. Ein paar mildernde Umstände gab es für den TSV, weil einige Spieler fehlten und zudem ein paar angeschlagene auf dem Feld standen. „Wir müssen uns jetzt bis zur Winterpause durchbeißen“, gestand Wagner. Für sein Team war es die fünfte Niederlage im sechsten Auswärtsspiel.
Die Partie begann für die Gäste denkbar unglücklich. Nach dem Anstoß wollten die Altenstadter zu ihrem Torwart zurückspielen. Tim Kessler rutschte aber aus, sodass Durim Gjocaj die Kugel erwischte und nach 19 Sekunden zum 1:0 einschob. „Das schnellste Tor der Vereinsgeschichte“, vermeldete ASV-Urgestein Uli Feigl mit breitem Grinsen. „Unser Plan war, ordentlich Druck zu machen“, so Schmid, was sein Team auch in die Tat umsetzte. Ein paar Schüsse fanden aber nicht den Weg ins Ziel, bis sich Florian Neuschl auf der linken Seite durchsetzte. Sein Zuspiel landete beim ungedeckten Gjocaj der aus kurzer Distanz zum 2:0 einschob (26.). „Super rausgespielt“, lobte Schmid. Das gleiche Prädikat bekam der Spielzug der Habacher kurz vor der Pause, den Maximilian Feigl mit einem präzisen Flachschuss aus 18 Metern zum 3:0 abschloss (45.). Bis dahin hatten die Altenstadter nur einen einzigen Torschuss durch Tobias Graun abgegeben (31.).
Aus der Kabine kam der TSV mit deutlich mehr Schwung zurück. Kadircan Yapici verkürzte auch sofort auf 1:3 (51.). „Danach sind wir ein paar Minuten nervös geworden“, gestand Schmid. Trotz des erhöhten Gästedrucks ließ die ASV-Abwehr aber keine Großchancen zu. Nach einer guten Stunde kontrollierten die Hausherren wieder das Geschehen. Unmittelbar nach einem Pfostenschuss von Severin Annaberger war der eingewechselte Rückkehrer Thomas Andre zur Stelle und vollendete zum 4:1 (85.).