Schnelles Wiedersehen für Zorneding und Baldham - Kirchseeon will Negativserie brechen Oberpframmern hadert mit Schlussminuten

Im Landkreispokal hatte der SCBV (2:0) die Nase vorn und auch im Ligaspiel hat der Tabellenzweite die Favoritenrolle inne. „Sie wollen zurück in die Bezirksliga. Wir sind der Außenseiter. Aber wir wollen ihnen einen richtigen Fight liefern“, kündigt Zornedings Trainer Sascha Bergmann an. Die 0:3-Pleite in Oberpframmern haben Bergmann und seine Mannen inzwischen hinter sich gelassen. „Wir mussten die Geschehnisse nicht großartig aufarbeiten. Die Jungs wussten selbst, dass es nicht gerade unser Sahnetag war. Gegen Baldham müssen Einstellung und Mentalität wieder passen“, so der TSV-Trainer, der gegen den SCBV auf Maximilian Jarosch (Schulterverletzung) verzichten muss. Auch Baldhams vorheriger Gegner hieß Oberpframmern. Am Mittwochabend kam die Elf von Gediminas Sugzda dort nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Den letzten Baldhamer Punktverlust hatte es zuvor Ende August gegeben. „Gegen Zorneding wollen wir jetzt aber wieder gewinnen“, so Baldhams Abteilungsleiter Helmut Lämmermeier, dessen Mannschaft prinzipiell nur elf Tage zurückdenken muss, um ein mögliches Erfolgsrezept parat zu haben. fhg

ATSV Kirchseeon – FC Phönix So. 15:00

Der ATSV Kirchseeon präsentiert sich in der laufenden Spielzeit in der Kreisliga mit zwei Gesichtern. Auswärts zeigt sich das Team von Günther Lehner bislang von seiner erfolgreichen Seite, feierte in der Fremde schon vier Saisonsiege. Zu Hause dagegen ist der Wurm drin. Nur zwei magere Pünktchen sammelte der ATSV vor heimischem Publikum. Gegen den FC Phönix München soll nun der erste Heimsieg her. „Irgendwann muss es ja klappen. Ich hoffe, dass wir den Bock umstoßen und auch endlich vor unseren eigenen Fans einen Dreier bejubeln können“, gibt Lehner die Zielsetzung vor. Nach dem 2:1-Erfolg beim SV Heimstetten II gehen die Kirchseeoner nicht nur mit Selbstvertrauen in die anstehende Aufgabe, sondern auch nahezu in Bestbesetzung. „Wir werden mit einem vollen Kader antreten“, verdeutlicht Lehner seinen Optimismus. Die Chancen auf den ersehnten Heimerfolg stehen also gut. fhg

SC Grüne Heide – TSV Ebersberg Sa. 15:00

Nach Niederlagen gegen Zamdorf und Unterhaching ist für den TSV Ebersberg der Anschlusszug für die Spitzengruppe erst einmal abgefahren. Der Kontakt mit den oberen Tabellenregionen ist aber noch nicht komplett in der Ferne entschwunden. Mit einem Sieg bei Spitzenreiter Grüne Heide könnte der TSV zumindest wieder den Bummelzug Richtung Tabellensüden besteigen und mit Siegen bei den weiteren Haltestationen Anzing und Ottobrunn dem Aufstiegsexpress wieder nahe kommen. Dazu bedarf es aber einer deutlichen Steigerung der zuletzt vermissten Abschlussqualitäten bei zwei Partien ohne eigenen Treffer. Zudem muss Trainer Timi Tepedelen den rotgesperrten Führungsspieler Simon Wiener ersetzen. arl