Schnelles Wiedersehen für acht Zugänge mit dem Ex-Verein Der TV Echterdingen gastiert zum Start beim TSV Bernhausen, von dem acht Spieler in der Sommerpause nach Echterdingen gewechselt sind. von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Harich

Der TV Echterdingen startet mit einem personell stark veränderten Kader in die neue Saison der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Nach Rang 13 im vergangenen Jahr und dem direkten Wiederaufstieg nach dem Verbandsliga-Abstieg 2025 soll sich die Mannschaft von Trainer Roko Agatic diesmal frühzeitig im Tabellenmittelfeld etablieren. Gleich zum Auftakt wartet am Samstag (15.30 Uhr) jedoch eine ganz besondere Aufgabe: Auswärts beim TSV Bernhausen treffen zahlreiche Neuzugänge direkt auf ihren ehemaligen Verein.

Morgen, 15:30 Uhr TSV Bernhausen TSV Bernhsn TV Echterdingen Echterdingen 15:30 PUSH

Kaum ein Landesligist hat seinen Kader im Sommer so umfassend umgebaut wie der TVE. Insgesamt 17 Neuzugänge stehen 19 Abgängen gegenüber. Besonders auffällig: Gleich neun Spieler wechselten vom morgigen Gegner TSV Bernhausen nach Echterdingen. Henry Alber, Oli Lujic, Ivan Matanovic, Mihael Tomic, Erik Meinlschmidt, Julijan Milos, Lukas Walz und Dimitrios Vidic schlugen ebenso beim TVE auf wie weitere Verstärkungen aus der Region. Damit dürfte das Wiedersehen auf der Bernhäuser Sportanlage für viele Akteure besonders emotional werden. Ergänzt wird der große Umbruch durch weitere namhafte Verpflichtungen. David Govorušić kam von den Sportfreunden Neuhausen, Finn Edelmann vom VfL Sindelfingen und Nick Preuss von der SpVgg Holzgerlingen. Zudem verstärken Berke Civelek vom SSC Tübingen, Devrim Azad Sefer von der Spvgg Cannstatt, Raoul Francesco Diletto vom 1. CfR Pforzheim, Plator Gashi von KF Kosova Bernhausen sowie Eigengewächs Mateo Peretic und Ivan Cosic aus der zweiten Mannschaft den Kader.