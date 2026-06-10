 2026-06-09T05:59:15.975Z

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Schnelles Wiedersehen dabei: Der Sommer-Fahrplan der Wormaten

Kaum ist die Saison vorbei, geht schon bald wieder die Sommervorbereitung für die kommende Saison los +++ Wann die Wormaten loslegen und welche Testspiele schon feststehen

von Stefan Mannshausen · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Kurze Sommerpause: Wormatias Mittelfeldspieler Kaan Özkaya (r.) steht schon bald wieder der Trainingsauftakt bevor. Links im Bild: Marc Ehrhart (FK Pirmasens). Foto: Christine Dirigo/pakalski-pres
Kurze Sommerpause: Wormatias Mittelfeldspieler Kaan Özkaya (r.) steht schon bald wieder der Trainingsauftakt bevor. Links im Bild: Marc Ehrhart (FK Pirmasens). Foto: Christine Dirigo/pakalski-pres

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Artur Lemm
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Malik Yerima
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Worms. Wenn sich die Fußballer des VfR Wormatia Worms in nicht mal mehr zwei Wochen zum Auftakt der Sommervorbereitung treffen, wird ein VfR-Neuzugang definitiv noch fehlen. Defensiv-Allrounder Emre Sah, der in diesem Sommer wie auch Neu-Trainer Artur Lemm, Torwart Tim Nieschler und Innenverteidiger Nathan Büker von Rot-Weiss Walldorf zu den Wormaten wechselt, fällt mit einer Adduktoren-OP bis August aus.

Vorab ist an Mannschaftstraining wohl noch nicht zu denken. Für alle anderen Wormaten gilt am Montag, den 22. Juni: 5000-Meter-Lauf in der EWR-Arena.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Zahlreiche Testspiele und ein Tagesturnier

Für die nachfolgenden fußballspezifischen Einheiten verlassen die Wormser Oberliga-Kicker ihr „Wohnzimmer” zunächst und absolvieren die ersten Wochen der Vorbereitung wie schon in den vergangenen Jahren auf dem Fußballplatz in Worms-Weinsheim. Nach nicht einmal einer Woche steht für die VfRler dann bereits das erste Testspiel bei der SG Hüffelsheim an – und damit ein schnelles Wiedersehen mit den (inzwischen) Ex-Wormaten Christian Adam, Tobias Edinger, Malick Yerima und Luca Baderschneider.

Vor der Generalprobe für die kommende Oberliga-Spielzeit (1. Spieltag am ersten August-Wochenende) am 25. Juli in der EWR-Arena gegen Regionalligist SV Sandhausen, stehen für Lemm und Co. zahlreiche Testspiele an (siehe unten). Am 1. Juli steigt das Halbfinale im SAT-Cup gegen TuS Mechtersheim (das andere Halbfinale bestreiten die TSG Pfeddersheim und der TSV Gau-Odernheim), am 11. Juli ein Tagesturnier beim FC Grünsfeld nahe Würzburg (Teilnehmer: Viktoria Aschaffenburg, FV Würzburg, VfR Heilbronn, FSV Hollenbach).

22. Juni: Trainingsauftakt

27. Juni: SG Hüffelsheim (in Hüffelsheim)

1. Juli: TuS Mechtersheim (SAT-Cup, in Pfeddersheim)

4. Juli: Viktoria Aschaffenburg (in Aschaffenburg)

5. Juli: TSV Gau-Odernheim oder TSG Pfeddersheim (SAT-Cup, Finalspiele in Pfeddersheim)

9. Juli: SV Unterflockenbach (in Neckarau)

11. Juli: HBH Grünbach Cup (in Grünsfeld)

16. Juli: VfR Mannheim (in Mannheim)

19. Juli: Karlsruher SC II (in Worms)

23. Juli: FC Bayern Alzenau (in Alzenau)

25. Juli: SV Sandhausen (Stadionfest und Generalprobe in Worms).