Schnelles Wiedersehen dabei: Der Sommer-Fahrplan der Wormaten Kaum ist die Saison vorbei, geht schon bald wieder die Sommervorbereitung für die kommende Saison los +++ Wann die Wormaten loslegen und welche Testspiele schon feststehen von Stefan Mannshausen · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Kurze Sommerpause: Wormatias Mittelfeldspieler Kaan Özkaya (r.) steht schon bald wieder der Trainingsauftakt bevor. Links im Bild: Marc Ehrhart (FK Pirmasens). Foto: Christine Dirigo/pakalski-pres

Worms. Wenn sich die Fußballer des VfR Wormatia Worms in nicht mal mehr zwei Wochen zum Auftakt der Sommervorbereitung treffen, wird ein VfR-Neuzugang definitiv noch fehlen. Defensiv-Allrounder Emre Sah, der in diesem Sommer wie auch Neu-Trainer Artur Lemm, Torwart Tim Nieschler und Innenverteidiger Nathan Büker von Rot-Weiss Walldorf zu den Wormaten wechselt, fällt mit einer Adduktoren-OP bis August aus. Vorab ist an Mannschaftstraining wohl noch nicht zu denken. Für alle anderen Wormaten gilt am Montag, den 22. Juni: 5000-Meter-Lauf in der EWR-Arena.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Zahlreiche Testspiele und ein Tagesturnier Für die nachfolgenden fußballspezifischen Einheiten verlassen die Wormser Oberliga-Kicker ihr „Wohnzimmer” zunächst und absolvieren die ersten Wochen der Vorbereitung wie schon in den vergangenen Jahren auf dem Fußballplatz in Worms-Weinsheim. Nach nicht einmal einer Woche steht für die VfRler dann bereits das erste Testspiel bei der SG Hüffelsheim an – und damit ein schnelles Wiedersehen mit den (inzwischen) Ex-Wormaten Christian Adam, Tobias Edinger, Malick Yerima und Luca Baderschneider.

Vor der Generalprobe für die kommende Oberliga-Spielzeit (1. Spieltag am ersten August-Wochenende) am 25. Juli in der EWR-Arena gegen Regionalligist SV Sandhausen, stehen für Lemm und Co. zahlreiche Testspiele an (siehe unten). Am 1. Juli steigt das Halbfinale im SAT-Cup gegen TuS Mechtersheim (das andere Halbfinale bestreiten die TSG Pfeddersheim und der TSV Gau-Odernheim), am 11. Juli ein Tagesturnier beim FC Grünsfeld nahe Würzburg (Teilnehmer: Viktoria Aschaffenburg, FV Würzburg, VfR Heilbronn, FSV Hollenbach). 22. Juni: Trainingsauftakt