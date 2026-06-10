Schnelles Wiedersehen dabei: Der Sommer-Fahrplan der Wormaten

Worms. Wenn sich die Fußballer des VfR Wormatia Worms in nicht mal mehr zwei Wochen zum Auftakt der Sommervorbereitung treffen, wird ein VfR-Neuzugang definitiv noch fehlen. Defensiv-Allrounder Emre Sah, der in diesem Sommer wie auch Neu-Trainer Artur Lemm, Torwart Tim Nieschler und Innenverteidiger Nathan Büker von Rot-Weiss Walldorf zu den Wormaten wechselt, fällt mit einer Adduktoren-OP bis August aus.
Vorab ist an Mannschaftstraining wohl noch nicht zu denken. Für alle anderen Wormaten gilt am Montag, den 22. Juni: 5000-Meter-Lauf in der EWR-Arena.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Für die nachfolgenden fußballspezifischen Einheiten verlassen die Wormser Oberliga-Kicker ihr „Wohnzimmer” zunächst und absolvieren die ersten Wochen der Vorbereitung wie schon in den vergangenen Jahren auf dem Fußballplatz in Worms-Weinsheim. Nach nicht einmal einer Woche steht für die VfRler dann bereits das erste Testspiel bei der SG Hüffelsheim an – und damit ein schnelles Wiedersehen mit den (inzwischen) Ex-Wormaten Christian Adam, Tobias Edinger, Malick Yerima und Luca Baderschneider.
Vor der Generalprobe für die kommende Oberliga-Spielzeit (1. Spieltag am ersten August-Wochenende) am 25. Juli in der EWR-Arena gegen Regionalligist SV Sandhausen, stehen für Lemm und Co. zahlreiche Testspiele an (siehe unten). Am 1. Juli steigt das Halbfinale im SAT-Cup gegen TuS Mechtersheim (das andere Halbfinale bestreiten die TSG Pfeddersheim und der TSV Gau-Odernheim), am 11. Juli ein Tagesturnier beim FC Grünsfeld nahe Würzburg (Teilnehmer: Viktoria Aschaffenburg, FV Würzburg, VfR Heilbronn, FSV Hollenbach).
22. Juni: Trainingsauftakt
27. Juni: SG Hüffelsheim (in Hüffelsheim)
1. Juli: TuS Mechtersheim (SAT-Cup, in Pfeddersheim)
4. Juli: Viktoria Aschaffenburg (in Aschaffenburg)
5. Juli: TSV Gau-Odernheim oder TSG Pfeddersheim (SAT-Cup, Finalspiele in Pfeddersheim)
9. Juli: SV Unterflockenbach (in Neckarau)
11. Juli: HBH Grünbach Cup (in Grünsfeld)
16. Juli: VfR Mannheim (in Mannheim)
19. Juli: Karlsruher SC II (in Worms)
23. Juli: FC Bayern Alzenau (in Alzenau)
25. Juli: SV Sandhausen (Stadionfest und Generalprobe in Worms).