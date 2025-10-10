Schnelles Wiedersehen an der Saale

Beim letzten Aufeinandertreffen hatte Arnstadt knapp mit 3:2 die Nase vorn – Matchwinner war Patrick Hädrich, der mit einem Doppelpack den Unterschied ausmachte. Nun reist der Offensivmann erneut mit breiter Brust in die Saale-Metropole. Doch er warnt davor, das Ligaspiel als Maßstab zu nehmen: „Ich denke, man hat in dem Spiel gesehen, dass wir zwei qualitativ gute Mannschaften sind und dass das Duell absolut auf Augenhöhe war. Viel Rückschlüsse kann man da aber nicht ziehen, weil im Pokal oft andere Dinge zählen.“

Tatsächlich haben beide Teams in den vergangenen Wochen bewiesen, dass sie zur Spitze der Thüringenliga gehören. SCHOTT Jena steht aktuell auf Rang zwei, Arnstadt folgt punktgleich nur aufgrund des etwas schlechteren Torverhältnisses auf Platz drei. Zudem hat SCHOTT im Pokal schon für ein Ausrufezeichen gesorgt: Mit dem Sieg über den Oberligisten FC Einheit Rudolstadt bewiesen die Jenaer, dass sie auch höherklassige Gegner ausschalten können. Arnstadts Torjäger Hädrich erwartet daher ein enges, intensives Achtelfinale: „Ich erwarte wieder ein enges Spiel. Am Ende wird die Tagesform entscheiden, aber wenn wir den Kampf annehmen und unsere Chancen so nutzen wie zuletzt, können wir das Ding auf unsere Seite ziehen.“

Mit Hausi zurück in die Erfolgsspur

Unter Trainer Martin Hauswald, der zu Saisonbeginn an die Seitenlinie zurückkehrte, hat Arnstadt wieder zu alter Stärke gefunden. Hädrich sieht darin einen entscheidenden Faktor für den Aufschwung: „Wir stehen defensiv deutlich stabiler, das merkt man in jedem Spiel. Dadurch haben wir nach vorne mehr Freiheiten und insgesamt eine gewisse Lockerheit entwickelt. Die Serie an ungeschlagenen Spielen gibt uns dazu richtig Rückenwind.“ Sollte der SV 09 den nächsten Schritt machen und in die Runde der letzten Acht einziehen, weiß Hädrich genau, was er sich wünscht: „Wenn wir weiterkommen, würde ich mich über ein Duell mit Jena oder Erfurt freuen – das wäre schon ein geiles Spiel.“