Schnelles Wiedersehen

Leimen (weiß) und Rauenberg (blau) treffen schon wieder aufeinander. – Foto: Foto Pfeifer

Wäre es nach Manuel Wengert gegangenen, wäre das Gastspiel seines VfB Leimen am Freitag (Anpfiff, 19.30 Uhr) beim VfB Rauenberg lediglich das erste von drei Pflichtspielen in der neuen Saison. "Ich hätte mir gewünscht, dass die Rauenberger zusammen mit uns aufsteigen und fand, dass sie sehr unglücklich in der Relegation gescheitert sind", sagt der Trainer des Neu-Landesligisten aus Leimen.

Lediglich mit dem Zeitpunkt ist er nicht ganz glücklich. Er erläutert: "Nach zwei Wochen Vorbereitungszeit sollte sich der Verband zumindest überlegen, mehr als fünf Auswechslungen zuzulassen. Ich würde gerne mehr Jungs die Möglichkeit geben, sich zu zeigen, kann das aber schlicht und ergreifend nicht tun." 22 Kicker stehen zum Einsatz bereit für Leimen. Die Motivation nach der 19-jähriger Landesliga-Abstinenz ist riesengroß in der Tinqeux-Allee.

Nun gibt es dank Burkhard Reich aber immerhin ein Duell zwischen dem Kreisliga-Vize und dem Meister. Der ehemalige Profi des Karlsruher SC zog die Lose für die erste Runde im badischen Pokal. "Mein erster Gedanke dazu war Freude, schließlich bekommen wir direkt einen guten Gradmesser", ist es für Wengert ein guter Test.

Bammental erhält direkt eine erste interessante Standortbestimmung. Der von einigen Konkurrenten als Mitfavorit in der Landesliga eingeschätzte FCB empfängt mit der TSG Weinheim eine Mannschaft, die in der Verbandsliga eher der unteren Tabellenhälfte zuzuordnen ist. Die Begegnung verspricht völlig offen zu werden.

Ebenfalls am Freitagabend um 19.30 Uhr starten die SG Heidelberg-Kirchheim und der FC Bammental in die Pflichtspielsaison 2026/27. Der Verbandsligist aus dem Heidelberger Süden reist zur SG Kirchardt in deren Kettendwald. Dort trifft die SGK, bei der Christian Schäfer sein Trainerdebüt gibt, auf einen Absteiger aus der Landesliga, der sich in der Sinsheimer Kreisliga möglichst schnell wieder Richtung Spitze orientieren möchte.

Als krassen Außenseiter sieht Steffen Kochendörfer seine Nußlocher. "Das wird eine schöne Laufeinheit für uns", sagt der Spielertrainer des Landesligisten vor dem Duell gegen den Verbandsligisten FV Fortuna Heddesheim am Samstag um 17 Uhr. Der 33-Jährige hatte in der Anfangsphase der Vorbereitung einige Verletzte und Urlauber, die erst nach und nach in den Trainingsbetrieb einsteigen.

Freiwillig ergeben wird sich deshalb aber lange noch keiner der Nußlocher. "Vielleicht erwischen wir sie auch zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch nicht so richtig eingespielt sind", meint Kochendörfer im Hinblick auf den großen Umbruch, den das jahrelange Verbandsliga-Spitzenteam gerade erst vollzogen hat.

Ein besonderes Derby steigt beim FC Germania Meckesheim/Mönchzell. Der Kreisliga-Aufsteiger hat mit dem Verbandsligisten FC Zuzenhausen aus der Nachbargemeinde das große Derby-Los gezogen. "Klar, darüber freut sich jeder bei uns, das ist einfach ein tolles Spiel", sagt Samuel Eisinger. Meckesheim/Mönchzells spielender Co-Trainer kann gegen seinen Ex-Klub aber nur von der Bank aus helfen. Eine Knochenabsplitterung zwingt den Routinier zu einer verletzungsbedingten Pause. Die Chancen auf ein Pokalwunder schätzt der 39-Jährige realistisch ein: "Man muss kein Prophet sein, um damit zu rechnen, dass unsere Pokalreise gleich endet."

Wie weit die SpVgg Neckarsteinach schon ist, wird der Vergleich mit dem VfB St.Leon zeigen. Die SpVgg ist als Aufsteiger in der Kreisklasse A der große Favorit und sicher nicht chancenlos gegen den Landesligisten aus St.Leon, der nach einem mittelgroßen Umbruch noch lange nicht in Topform sein kann. Die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal muss zum SC Olympia Neulußheim. Der Mannheimer Kreisligist hat sich in der Vorabrunde am Dienstag souverän mit 4:0 beim SC Rot-Weiß Rheinau durchgesetzt. Sollte "Ziegele" die Hürde Neuenheim nehmen, winkt in Runde zwei ein Verbandsliga-Kracher beim VfB Eppingen.

Der klassenhöchste Klub in der ersten Runde ist der Oberligist 1.FC Mühlhausen. Die Kretz-Schützlinge dürften beim VfB Gartenstadt keine Probleme bekommen und in Runde zwei einziehen. Das letztjährige Kreisliga-Spitzenteam der SG Dielheim bekommt gegen den Landesligisten FC Dossenheim sicher einen guten ersten Eindruck über die eigene Leistungsstärke für eine erhoffte neue Runde in der Spitzengruppe.

Die zweite Runde folgt nächstes Wochenende am 25./26. Juli.