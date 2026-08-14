Schnelles Hackenheimer Wiedersehen mit Meisenheim

„Es ist schon eine spezielle Situation“, sagt Hulsey. Am Mittwoch gab es in Desloch einen 2:1-Erfolg gegen die SG vom Glan, immerhin Tabellenzweiter des Vorjahres. Dabei machte es sich der TuS schwerer als nötig, vergab im ersten Abschnitt sogar einen Elfmeter, der das beruhigende 2:0 bedeutet hätte. So fiel vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich, brauchte es außer einer Portion Glück vor allem zweier Konter, um am Schluss für Hulsey „nicht unverdient“ zu gewinnen. Dennoch: Das Weiterkommen war gut und schön, die Leistung war für die sportliche Leitung des TuS nicht so, wie sie hätte sein können. „Wir waren vor allem in der zweiten Hälfte viel zu passiv“, so Hulsey, der ankündigte, hier ansetzen zu wollen.

Zwei Änderungen hatte der TuS gegenüber dem jüngsten 2:0-Ligasieg gegen Nanz-Dietschweiler vornehmen müssen. Für den beruflich verhinderten Hans Steyer startete Nils Themann, für den mit Rückenproblemen kämpfenden Pierre Merkel spielte Henrik Sperling von Beginn an. Samstag könnte es in beiden Fällen zu Rückwechseln kommen. Eng werden könnte es für Alexander Merk, der mit muskulären Problemen zur Halbzeit raus musste. „Bei uns stehen genügend Spieler hintendran, die in die erste Elf drängen.“ Anders als im Vorjahr weiß sich Hulsey aktuell fast schon in einer Luxussituation. Ohnehin betont er, „dass wir ein Team brauchen. Mit elf Mann werden wir die Saison jedenfalls nicht schaffen können.“