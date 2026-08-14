Schnelles Hackenheimer Wiedersehen mit Meisenheim

Region. Fünf Spiele, fünf Siege. Der Pflichtspielauftakt hätte für den TuS Hackenheim kaum besser sein können. Am Samstagabend (Anpfiff 18.30 Uhr) kommt es am Felseneck für die Mannschaft von Spielertrainer Tim Hulsey zum zweiten Duell innerhalb von drei Tagen mit der SG Meisenheim. Am Sonntag begrüßen in der Landesliga West der SV Winterbach und die SG Weinsheim die Teams des SC 07 Idar-Oberstein II und der TSG Trippstadt. Im Osten ist die SpVgg Ingelheim zu Gast bei Aufsteiger SKC Barbaros Mainz. Alle drei Begegnungen sind für 15 Uhr angesetzt.
„Es ist schon eine spezielle Situation“, sagt Hulsey. Am Mittwoch gab es in Desloch einen 2:1-Erfolg gegen die SG vom Glan, immerhin Tabellenzweiter des Vorjahres. Dabei machte es sich der TuS schwerer als nötig, vergab im ersten Abschnitt sogar einen Elfmeter, der das beruhigende 2:0 bedeutet hätte. So fiel vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich, brauchte es außer einer Portion Glück vor allem zweier Konter, um am Schluss für Hulsey „nicht unverdient“ zu gewinnen. Dennoch: Das Weiterkommen war gut und schön, die Leistung war für die sportliche Leitung des TuS nicht so, wie sie hätte sein können. „Wir waren vor allem in der zweiten Hälfte viel zu passiv“, so Hulsey, der ankündigte, hier ansetzen zu wollen.
Zwei Änderungen hatte der TuS gegenüber dem jüngsten 2:0-Ligasieg gegen Nanz-Dietschweiler vornehmen müssen. Für den beruflich verhinderten Hans Steyer startete Nils Themann, für den mit Rückenproblemen kämpfenden Pierre Merkel spielte Henrik Sperling von Beginn an. Samstag könnte es in beiden Fällen zu Rückwechseln kommen. Eng werden könnte es für Alexander Merk, der mit muskulären Problemen zur Halbzeit raus musste. „Bei uns stehen genügend Spieler hintendran, die in die erste Elf drängen.“ Anders als im Vorjahr weiß sich Hulsey aktuell fast schon in einer Luxussituation. Ohnehin betont er, „dass wir ein Team brauchen. Mit elf Mann werden wir die Saison jedenfalls nicht schaffen können.“
Nicht zu den ganz großen Jubelstürmen hat am Felseneck das Pokallos SV Gonsenheim geführt. „Das ist sportlich ein richtig gutes Niveau, aber leider kein Verein, der viele Zuschauer mitbringt.“ Dennoch benutzt auch Hulsey die allte Weisheit: „In einem Spiel immer alles möglich, auch gegen einen Oberligisten.“
SV-Trainer Torben Scherer weiß, dass die zweite Mannschaft des SC Idar, die am Sonntag zu Gast am Felsen ist, wegen des Personals als Wundertüte daherkommt. Auch die ersten beiden Auftritte der Schmuckstädter, eine 0:2-Niederlage bei der SG Rieschweiler und ein 4:1-Sieg gegen einen sich im totalen Umbruch befindenden SV Morlautern, lassen keine Rückschlüsse zu.
Den Winterbachern bleibt, sich ausschließlich auf sich selbst zu konzentrieren und an die in Hermersberg trotz des 2:3-Endstands gezeigte Leistung anzuknüpfen. „Da haben wir Schritt eins in die richtige Richtung gemacht, jetzt müssen wir uns zuhause belohnen“, sagt Scherer. Ihm wäre es am liebsten, die Mannschaft würde wieder den Nimbus der Vorsaison erreichen und auf eigenem Geläuf zur Macht werden, eine neue Serie zu starten. Aber egal, wie es ausgehen mag. Nervös machen lassen sich die Winterbacher nicht, auch wenn sie am Sonntag auf Marius Reidel und Leon Zimmermann verzichten müssen.
Der 2:0-Erfolg am vergangenen Sonntag beim SC Hauenstein hat bei Aufsteiger SG Weinsheim Kräfte freigesetzt und den Glauben befeuert, sich in der Liga behaupten zu können. Am Sonntag gegen die TSG Trippstadt wird dabei erstmals in der Runde Martin Steeg im Kasten stehen. Während Lorenz Ayoob wegen einer Sperre ausfällt, rückt Andy Halili wieder in den Kader. Spielertrainer Luca Redschlag ist zuversichtlich, dass der erste Heim-Dreier gelingen kann und sagt: „Egal, wer aufläuft. Ich vertraue jedem meiner Spieler.“
Ingelheims Coach Ali Cakici ist zuversichtlich, dass im dritten Saisonspiel am Sonntag auf der Mombacher Bezirkssportanlage der Bock umgestoßen werden kann. „Gimbsheim und Worms waren noch nicht unsere Kragenweite, Barbaros schon.“ Dabei spricht er die Entwicklung beim Aufsteiger, der sich in dieser Woche von Trainer Matthias Strassburger trennte, gar nicht erst an. Auf die extreme Gegenwehr einer gut organisierten und robusten Mannschaft sei man vorbereitet. In Ingelheim sei aber eine absolut positive Entwicklung erkennbar. „Dass die Jungs fitter werden, ist am Zusammenspiel zu sehen. Die Leistung wird von Woche zu Woche besser“, sagt Cakici. Am Sonntag solle sich das auch in Punkten widerspiegeln.