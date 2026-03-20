Schnelles Ende Verbandsliga +++ Mike Kronwald ist nicht mehr Zuze-Trainer – Schattschneider: "Trennung im beidseitigen Einvernehmen" +++ Bürger und Schneckenberger übernehmen +++ Schieck kommt in beratender Funktion zurück von red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Mike Kronwald (l.) ist nicht mehr Trainer des FC Zuzenhausen. Die bisherigen Co-Trainer Andreas Bürger (oben mitte) und Marc Schneckenberger bleiben dem Klub erhalten. Der ehemalige Coach Steffen Schieck (unten rechts) hilft in beratender Funktion. – Foto: Marcel Eichholz

Das ging sehr schnell. Nach nicht einmal drei Monaten, einer Wintervorbereitung und zwei Punktspielen, ist Mike Kronwald nicht mehr Trainer des FC Zuzenhausen. Darauf verständigten sich der 55-Jährige und der Klub Anfang der Woche, die Mannschaft erfuhr es am Mittwochabend im Training.

"Wir haben uns zusammengesetzt und beidseitig diese Entscheidung getroffen", sagt Tobias Schattschneider. Der Sportliche Leiter des FC bedauert diese Entwicklung, letztlich gab es jedoch keine andere Lösung. "Ich habe den Zeitaufwand einen Verbandsligisten zu coachen unterschätzt", sagt Kronwald zu seinem Abschied. Was bleibt, ist eine sehr früh zu Ende gegangene Beziehung. Kronwald ist seit über drei Jahrzehnten durchgängig im Amateurfußball tätig, zuerst unter anderem als Spieler unter Hansi Flick beim FC Bammental. Der heutige Trainer des FC Barcelona verpflichtete Kronwald während seiner Tätigkeit in Hoffenheim 2004 für den Jugendbereich als U18-Coach. Davor und danach trainierte der gebürtige Waldangellocher von der B-Klasse bis zur Landesliga verschiedene Vereine wie den TSV Waldangelloch, den SV Sinsheim, den TSV Kürnbach oder auch den SV Tiefenbach. In Zuzenhausen hat es offensichtlich nicht so richtig gepasst.

"Dass es nun so gekommen ist und wir wieder einen Trainerwechsel vornehmen müssen, ist natürlich alles andere als eine schöne Situation", sagt Schattschneider. Der Start in die Rückrunde fiel mit nur einem Zähler aus den Gastspielen bei den abstiegsgefährdeten Klubs aus Bretten (1:1) und Spielberg (2:3) bescheiden aus. Die vormals entspannte Lage im Tabellenmittelfeld wird zusehends stressiger. Vor dem 19. Spieltag am Samstag, ausgerechnet gegen den Spitzenreiter 1.FC Mühlhausen, beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsrelegation, die derzeit der SV Spielberg belegt, nur noch fünf Zähler. Es gilt den Blick nach unten zu richten und sich möglichst schnell aus dieser Drucksituation zu befreien, sonst droht eine dramatische Saisonendphase. Nach Jahren der unerschütterlichen Konstanz auf der Trainerposition, vor dieser Runde gab es zwischen 2014 und 2025 nur einen Trainerwechsel, macht der FC eine schwierige Phase durch und muss sich jetzt selbst aus dem Schlamassel ziehen. Da könnte ein Überraschungs-Coup gegen den Tabellenführer, der zumal zum Derby anreist, gerade rechtzeitig kommen.