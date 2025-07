Schneller Franzose für den VfL: Osnabrück holt Tony Lesueur aus Lübeck

Der VfL Osnabrück hat am Montag einen weiteren Neuzugang für den Offensivbereich verpflichtet: Tony Lesueur wechselt vom Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck an die Bremer Brücke. Der 24-jährige Franzose unterschrieb bei den Lila-Weißen einen Vertrag und soll die Angriffsreihe mit seiner Dynamik und Flexibilität verstärken.

Lesueur ist in Deutschland kein Unbekannter. Seit 2022 spielt der Linksfuß im deutschen Fußball, zunächst zwei Jahre für den BSV Rehden in der Regionalliga Nord, wo er in 59 Einsätzen auf neun Tore und vier Vorlagen kam. Zur Saison 2023/24 wechselte er zum ambitionierten FC Phönix Lübeck. Dort avancierte er in der abgelaufenen Spielzeit mit vier Treffern und 13 Assists in 33 Spielen zu einem der effektivsten Offensivspieler seines Teams.

„Mit Tony Lesueur bekommen wir ein weiteres spannendes Profil für den Offensivbereich“, sagt Joe Enochs, Direktor Fußball beim VfL Osnabrück. „Er ist auf mehreren Positionen einsetzbar, hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und bringt mit seiner Geschwindigkeit sowie seinem linken Fuß genau die Attribute mit, die unser Offensivspiel variabler machen.“