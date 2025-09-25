Schnelle Mainz 05-Knipserin jubelt wie CR7

Mainz. Ein Bundesligist kommt. Union Berlin am Bruchweg. Die Fußballerinnen des FSV Mainz 05 erwarten am Sonntag um 14 Uhr die Köpenickerinnen zum Knaller-Spiel im DFB-Pokal. Da werden Erinnerungen wach ans vergangene Jahr: 23. November, die 05erinnen standen im Achtelfinale vor der Sensation, führten bis zur 82. Minute gegen Rekord-Pokalsieger VfL Wolfsburg mit 1:0 – am Ende setzte sich der Favorit aber doch noch durch. „Wahnsinn, was da abging”, erinnert sich Chiara Bouziane. Und blickt voraus: „Wir wollen auch Union ärgern. Wir wissen, dass es sehr, sehr, sehr schwer wird. Aber wir spielen zu Hause, wir haben unsere Fans, wir haben die Erinnerung vom letzten Jahr und wir werden alles reinwerfen ins Spiel.”

Die 05-Stürmerin gehört im Duell mit dem Bundesliga-Aufsteiger aus Berlin, der sich mit nur zwei Niederlagen in 26 Spielen den Zweitliga-Titel sicherte, zu den Hoffnungsträgerinnen. Drei der bislang sieben Zweitliga-Treffer der 05erinnen gehen auf das Konto der 28-Jährigen, plus ein Treffer zum Sieg in der ersten Pokalrunde beim VfB Stuttgart. In der vergangenen Saison, als die 05erinnen sich mit nur einer Niederlage in 22 Spielen den Regionalliga-Titel sicherten, kam die Stürmerin insgesamt auf fünf Treffer. Allerdings: Nach ihrem Wechsel vom SC Freiburg zu 05 musste sie einen Syndesmosebandriss auskurieren, absolvierte das erste Spiel im Oktober, wurde danach zudem auch von muskulären Problemen ausgebremst.

„Mir tut es gut, jetzt wieder bereit für neunzig Minuten zu sein”, freut sich Chiara Bouziane: „Ich konnte die ganze Vorbereitung mitmachen, dann ist man natürlich hundertprozentig fit, und dann läuft es auch gut.” In der 05-Offensive ist die einstige deutsche U-Nationalspielerin ein Fixpunkt, wird gerne mit langen Bällen auf die Reise geschickt. So wie beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt, als sie bei ihrem zweiten Treffer des Spiels mit Ball schneller war als ihre Gegnerin, mit ihrer spielerischen Stärke auch die Torhüterin aussteigen ließ.

„Ich bin ja sonst eigentlich eher auf dem Flügel zu Hause, jetzt spiele ich in der Spitze. Da hat man noch ein bisschen mehr Szenen, in denen man knipsen kann.” Wie viele Tore werden noch folgen? „Ich hoffe, es kommen noch einige dazu. Aber ich habe kein Ziel, das ich erreichen will.” Markenzeichen ist, dass sie ihre Treffer auf die Cristiano-Ronaldo-Art feiert. „Den Jubel hatte ich schon damals in Sand, habe ihn behalten.” Weil CR7 ein Vorbild ist? „Er ist ein Ausnahmesportler, der sehr, sehr viel arbeitet und natürlich für jeden Fußballer eine Art Vorbild ist. Aber es ist nicht so, dass ich ihn so sehr mag, dass ich deshalb so jubele.”

1. FC Saarbrücken, SC Sand, Bundesliga beim SC Freiburg – Chiara Bouziane war unterwegs in der Frauenfußball-Welt. Und nun: Angekommen bei Mainz 05, in der Heimat. „Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein”, sagt die gebürtige Nackenheimerin, die aus der Fußballer-Familie Loos stammt. „Das war ja auch der Grund meines Wechsels. Ich fühle mich total wohl, bin wieder in meinem Umfeld.” Mit Ehemann Mounir, der einst auch für 05 und zuletzt für den Regionalligisten SV Eintracht Hohkeppel spielte, zurzeit auf Vereinssuche ist, wohnt sie wieder in Nackenheim. Dort begann sie als Fünfjährige ihre Karriere im Jungen-Team des 1. FC. Auch bei Fontana Finthen, SV Gonsenheim und dem TSV Schott spielte sie bei den Jungs – bevor sie mit 17 direkt bei den Schott-Frauen einstieg.

Wunsch an die Ultras von Mainz 05

In Nackenheim arbeitet Chiara Bouziane nach abgeschlossenem BWL-Studium nun als Immobilienmaklerin. Fußball spielt sie in Mainz. Mit viel Spaß. Auch wegen der Fans. „Bei uns ist immer tolle Stimmung.” Meist sind aber nur die treuen Anhänger da. „Vielleicht könnte man mal mit den Ultras reden, dass sie vorbeikommen, wenn unsere Männer nicht spielen. Das würde uns nochmal mehr beflügeln“, wünscht sich die 05-Stürmerin, die bei Instagram mehr als 20.000 Follower hat.

Zwei Siege, ein Remis, zwei Niederlagen stehen nach bislang fünf Zweitliga-Spielen zu Buche. Plus der Sieg im Pokal beim VfB. Chiara Bouziane gehört neben Akari Kurishima und Johanna Berg zu den nur drei Spielerinnen, die in allen sechs Pflichtspielen in der Startelf standen. Das Rotieren, die Flexibilität gehört zu den 05-Trümpfen. Und die Schnelligkeit von Chiara Bouziane, die sagt: „Wir wollen ankommen in der Liga, werden noch viel lernen. Der Klassenerhalt ist das Ziel.” Und im Pokal am Sonntag vielleicht für eine Überraschung sorgen, einen Bundesligisten rauskicken. Vor möglichst vielen Zuschauern am Bruchweg.