Schnelle Lösung bei RW Ahlen - Golombek übernimmt ab sofort Nach der Entlassung von Coach Andreas Zimmermann hat RW Ahlen mit Hochdruck an der Nachfolgelösung gearbeitet.

„Ich freue mich auf die Aufgabe bei Rot Weiss Ahlen“, äußerte sich Golombek. Er habe auch noch andere Angebote vorliegen gehabt, aber sich letztendlich für Rot Weiss entschieden. „Für mich ist das auch eine Bühne, um mich zu zeigen. Mich hat das Gesamtpaket überzeugt. Dazu hat RW Ahlen eine Tradition. Dort wurde 2. Bundesliga gespielt und zudem kenne ich einige Spieler, mit denen ich schon zusammen gearbeitet habe“, so Golombek. Gianluca Marzullo, Robin Brüseke und Nico Hecker, um nur einige zu nennen, hatte er in seiner Zeit beim SC Verl schon im Kader.

Der verantwortliche Sportvorstand in Person von Joachim Krug hat den ehemaligen Spieler von LR Ahlen aus der Saison 1997/98 Mittwochnachmittag angerufen und auf ein sofortiges Treffen gehofft. „Golo“ hatte zugesagt und nach einigen Stunden, in denen beide Parteien ihre Vorstellungen präsentierten, kamen sie schon zu einem Abschluss. Die Vereinsverantwortlichen wollten, dass der neue Trainer schon am Freitag bei Fortuna Köln auf der Bank sitzt, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach der offiziellen Vorstellung in der Geschäftsstelle ging es für den neuen Coach schon in seinen Arbeitsbereich. „Gleich werde ich mich der Mannschaft vorstelllen. Das gehört sich so und dann geht es schon auf den Trainingsplatz. Wir spielen Freitag und da müssen wir uns drauf vorbereiten.“ Letztendlich sei er aber auch kein Zauberkünstler und werde viele Gespräche führen. Nach der Winterpause hätten alle acht Wochen Zeit, sich auf den Rest der Rückrunde einzustellen.

„Seine Vorstellung hier war sehr, sehr gut. Wir setzen auf seine Erfahrung und glauben, dass er der richtige Mann am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt ist“, sagte Ahlens Vorsitzender Dietmar Kupfernagel gegenüber der Lokalpresse "Die Glocke". Der Ex-Profi Golombek war als Trainer zuletzt bis Dezember 2021 beim Nord-Regionalligisten BSV Rehden tätig, seine vorherigen Stationen waren die Sportfreunde Lotte (2017-2018) und der SC Verl (2013-2017). Als Spieler war Golombek, der in Bielefeld lebt, sogar eine Spielzeit in Ahlen am Ball, in der Saison 1997/98 verteidigte er für den damaligen LR Ahlen.