Schnelle Entscheidung: Macius Dahms erste Wahl bleibt Hohenwestedt von Ismail Yesilyurt · Heute, 21:18 Uhr · 0 Leser

Macius Dahm (vorne) hier für den Heider SV tätig gegen Serhat Yazgan (Kilia Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt

Macius „Maci“ Dahm hat seinen Vertrag für die Spielzeit 2026/27 verlängert. Der 1,95 Meter große Rechtsfuß aus Heide hat sich seit seinem Wechsel vom Heider SV im Winter 2025 als echter Schlüsselspieler etabliert.

Vom Wunschspieler zum Pfeiler Dahm stieß im November 2025 als hochgelobtes Talent vom Heider SV zum MTSV und begeisterte Arend Müller sofort: „Maci ist unser Wunschspieler – talentiert und perfekt passend“, sagte der Cheftrainer auf youkick.de. Der Sportliche Leiter Dennis Jera lobte den 19-Jährigen als „hochtalentierten Innenverteidiger“, der trotz Angebote größerer Clubs das familiäre Umfeld in Hohenwestedt wählte. Sein Spitzname „Maci“ und die Position als zentrale Verteidigungsfigur unterstreichen seinen Status im Team.

Macius Dahm (MTSV Hohenwestedt). – Foto: MTSV Hohenwestedt

Bestätigung von Trainer Arend Müller Das bestätigte Arend Müller: „Maci ist ein junges Talent und ein sehr gut ausgebildeter Innenverteidiger. In der Hinrunde hatten wir auf dieser Position einige Probleme und sind davon überzeugt, dass Maci diese lösen wird. Er hat sich in kurzer Zeit hervorragend ins Team eingefunden. Bereits im Training zeigt er sein großes Potenzial und wird die Mannschaft spürbar verstärken. Wir freuen uns sehr, dass wir einen so talentierten Jungen weiterhin beim MTSV haben.“