Schnelle Entscheidung: Macius Dahms erste Wahl bleibt Hohenwestedt

Macius „Maci“ Dahm hat seinen Vertrag für die Spielzeit 2026/27 verlängert. Der 1,95 Meter große Rechtsfuß aus Heide hat sich seit seinem Wechsel vom Heider SV im Winter 2025 als echter Schlüsselspieler etabliert.
Dahm stieß im November 2025 als hochgelobtes Talent vom Heider SV zum MTSV und begeisterte Arend Müller sofort: „Maci ist unser Wunschspieler – talentiert und perfekt passend“, sagte der Cheftrainer auf youkick.de. Der Sportliche Leiter Dennis Jera lobte den 19-Jährigen als „hochtalentierten Innenverteidiger“, der trotz Angebote größerer Clubs das familiäre Umfeld in Hohenwestedt wählte. Sein Spitzname „Maci“ und die Position als zentrale Verteidigungsfigur unterstreichen seinen Status im Team.
Das bestätigte Arend Müller: „Maci ist ein junges Talent und ein sehr gut ausgebildeter Innenverteidiger. In der Hinrunde hatten wir auf dieser Position einige Probleme und sind davon überzeugt, dass Maci diese lösen wird. Er hat sich in kurzer Zeit hervorragend ins Team eingefunden. Bereits im Training zeigt er sein großes Potenzial und wird die Mannschaft spürbar verstärken. Wir freuen uns sehr, dass wir einen so talentierten Jungen weiterhin beim MTSV haben.“
Der Sportliche Leiter Dennis Jera freut sich natürlich, dass die Verpflichtung ab dem 1. Januar dieses Jahres keine Eintagsfliege bis zum Sommer bleibt: „Maci gehört zu den besten Verteidigern seines Jahrgangs und wir sind stolz, dass er zum MTSV gekommen ist. Schon in dieser kurzen Zeit ist zu merken, dass er super zu uns passt und wir alle die richtige Entscheidung getroffen haben. So konnten wir uns auch recht schnell auf eine Fortsetzung über den Sommer hinaus abstimmen. Wir können uns alle sehr auf Maci freuen.“