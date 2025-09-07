Schnelle Antwort nach dem Ausgleich: Vichttal gewinnt 2:1 bei Fortuna Köln II

Am Ende warfen die Kölner Fortunen alles nach vorne, aber der VfL Vichttal hielt bis zur letzten Sekunde dagegen und siegte 2:1 (1:0) bei der Zweitvertretung.
„Im gesamten Spielverlauf hatten wir schon vier bis fünf Chancen mehr als der Gegner“, ordnete Avramovic den Sieg als verdient ein. „Es war ein intensiver Fight, ein sehr männliches Spiel und nichts für schwache Nerven“, so der Coach.
Kurz vor Spielbeginn hatte Trainer Andi Avramovic die Startelf ändern müssen, weil Nuredin Ali Khan nicht auflaufen konnte. Seine Mannschaft ließ sich davon aber nicht aus dem Plan reißen. Henrik Artz sorgte in der 32. Minute nach toller Vorarbeit von Canel Cetin für die Führung, die der VfL in die Pause mitnahm.
Nach dem Wechsel blieb es eine umkämpfte Partie. Nach einem langen Ball musste der Vichttaler Kapitän Jan-Henrik Rother sich in der 64. Minute im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Jamal Issifou zurückhalten, um nicht einen Platzverweis zu riskieren. Der Kölner Stürmer hob den Ball gekonnt über VfL-Torwart Frederik Said ins Tor.
„Da mussten wir uns erst mal schütteln“, sagte Avramovic. Aber die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Eckball von Sinan Ak traf Jan-Henrik Rother im Gegenzug per Kopf (66.). Der VfL ging damit erneut in Führung.
„Danach war es weiterhin ein sehr laufintensives Spiel“, analysierte Avramovic, der seiner Mannschaft ein sehr gutes Durchsetzungsvermögen bescheinigte. Mit viel Einsatz brachte der VfL den Auswärtssieg ins Ziel. „Bei Fortuna sind es immer knappe Spiele“, so Avramovic, der denkt, dass dort nicht so viele Mannschaften gewinnen werden. Für seine Mannschaft war das „eine gute Etappe“, sagte der Coach abschließend.
Vichttal: Said - Cetin (46. Peters), Rother, Ahns, Schlösser - Ailiesei, Chahrour (46. Seke), Türkmen (86. Malekzedeh) - Ak (90.+4.), Ali Gnondi (86. Quayson), Artz
