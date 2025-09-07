In Köln gefordert und erfolgreich: Trainer Andi Avramovic (l.) und sein Co-Trainer Jens Dovern. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Schnelle Antwort nach dem Ausgleich: Vichttal gewinnt 2:1 bei Fortuna Köln II Fußball-Mittelrheinliga: VfL-Trainer Andi Avramovic sieht einen Sieg, der „im Gesamtbild definitiv nicht unverdient" ist. Mittelrheinliga Fortuna Köln II VfL Vichttal

Am Ende warfen die Kölner Fortunen alles nach vorne, aber der VfL Vichttal hielt bis zur letzten Sekunde dagegen und siegte 2:1 (1:0) bei der Zweitvertretung.

„Im gesamten Spielverlauf hatten wir schon vier bis fünf Chancen mehr als der Gegner“, ordnete Avramovic den Sieg als verdient ein. „Es war ein intensiver Fight, ein sehr männliches Spiel und nichts für schwache Nerven“, so der Coach. Kurzfristiger Ausfall von Nuredin Ali Khan

Kurz vor Spielbeginn hatte Trainer Andi Avramovic die Startelf ändern müssen, weil Nuredin Ali Khan nicht auflaufen konnte. Seine Mannschaft ließ sich davon aber nicht aus dem Plan reißen. Henrik Artz sorgte in der 32. Minute nach toller Vorarbeit von Canel Cetin für die Führung, die der VfL in die Pause mitnahm. Nach dem Wechsel blieb es eine umkämpfte Partie. Nach einem langen Ball musste der Vichttaler Kapitän Jan-Henrik Rother sich in der 64. Minute im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Jamal Issifou zurückhalten, um nicht einen Platzverweis zu riskieren. Der Kölner Stürmer hob den Ball gekonnt über VfL-Torwart Frederik Said ins Tor.