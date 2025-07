Schnell, wuchtig, eiskalt

Schon in der Anfangsphase ist Bokeloh da: Erste Chance nach drei Minuten, und in der 23. Minute nutzt Erik Lüßing einen Fehler von Haren-Keeper Nüsse eiskalt zum 0:1. Haren hat zwischendurch Szenen, ein guter Freistoß (6.), drei Ecken am Stück (30.–33.) - doch es bleibt Stückwerk. Viel Einsatz, aber wenig Durchschlagskraft. Bokeloh wirkt wacher, physisch überlegen, auch wenn der eigene Plan manchmal so wackelt wie ein Grillrost im Spätsommerwind.

Saisonauftakt in der Emslandliga. Die Linien auf dem Rasen frisch gezogen, die Zuschauer noch mit Bratwurst und Bier beschäftigt, und beide Mannschaften wirken, als müssten sie den Sommer erst aus den Beinen laufen. Der SV Bokeloh, vergangene Saison Dritter, zu Gast beim Aufsteiger TuS Haren. Ein Spiel, das zunächst nach Abtasten aussah und am Ende doch ziemlich eindeutig wurde.

In die Pause geht es mit der knappen Führung. Doch was dann folgt, zeigt den Unterschied zwischen einem arrivierten Ligadritten und einem Neuling: Haren kommt verschlafen zurück und kassiert schon in der 47. Minute das 0:2 durch Steffen Schonhoff. Bokeloh übernimmt das Kommando, verpasst zwar erst das 0:3 (56.), legt dann aber mit Nils Alsmeier (68.) und Mathis Gersema (81.) nach, ehe David Scannen (86.) den Schlusspunkt zum 0:5 setzt.

Dass es nicht noch höher ausfällt, liegt an Nüsse, der mit mehreren Paraden (15., 77.) zumindest eine höhere Blamage verhindert und an Luca Wübkes, der in der Abwehr bei Haren immer wieder Ordnung stiftet. Bei Bokeloh sticht dagegen niemand einzeln heraus, zu geschlossen war die Mannschaftsleistung in der zweiten Halbzeit, zu eingespielt die Abläufe.