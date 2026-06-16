Schnell vergessen

Zuzenhausen (weiß) kam die komplette Runde nicht richtig in Fahrt. – Foto: Berthold Gebhard

Die Saison 2025/26 ist eine, die ganz schnell zu den Akten gelegt werden soll. Darüber gibt es beim FC Zuzenhausen keine zwei Meinungen. Eine Aufarbeitung ist aber wichtig und ratsam zugleich, damit sich so etwas nicht direkt wiederholt. Am Ende einer ernüchternden Runde steht Platz neun für den Oberliga-Absteiger zu Buche. Will man etwas Positives daraus ziehen, dann ist es die Tatsache, dass immerhin der Super-Gau Landesliga-Abstieg verhindert worden ist.

Nach dem Oberliga-Abstieg ist der FC nicht gut gestartet. Der späte Gegentreffer zum 2:2-Unentschieden am ersten Spieltag in Neckarelz sollte sinnbildlich für den weiteren Saisonverlauf stehen. Es folgten drei weitere Partien ohne Sieg, den ersten Dreier gab es erst am fünften Spieltag mit 2:0 gegen die SG Heidelberg-Kirchheim.

Eine kleine Serie von vier Siegen in Folge von Mitte Oktober bis Anfang November sticht heraus. Das war es aber auch schon für den FC, der nur noch einmal zwei Siege hintereinander erreicht hat, nämlich an den beiden letzten Spieltagen. Ansonsten war die Saison von vielen Rückschlägen, erschreckend wenig eigenen Toren und zwei Trainerwechseln geprägt. Doch erst einmal der Reihe nach.

Daraufhin verpflichteten die Verantwortlichen Mike Kronwald als neuen Coach. Der ehemalige Oberliga-Kicker verfügt über knapp drei Jahrzehnte Trainererfahrung, im Häuselgrund hat es aber nicht gepasst, sodass der 55-Jährige nach nur zwei Rückrundenspielen seinen Hut nahm.

„Die Jungs machen es spielerisch gut, was uns fehlt ist die Belohnung in Form von mehr Toren“, sagte damals Niklas Kissel. Der vorherige Co. von Steffen Schieck hat nach dem Abstieg als Cheftrainer übernommen, zur Winterpause aber bereits seinen Rückzug verkündet. Der Trainerwechsel kam zumindest für Außenstehende überraschend, da kurz zuvor die beste Phase mit acht ungeschlagenen Partien einen klaren Aufwärtstrend erkennen ließ.

"Wir haben uns zusammengesetzt und beidseitig diese Entscheidung getroffen", sagte Tobias Schattschneider. Der Sportliche Leiter des FC bedauerte diese Entwicklung, letztlich gab es jedoch keine andere Lösung. "Ich habe den Zeitaufwand einen Verbandsligisten zu coachen unterschätzt", sagte Kronwald zu seinem Abschied.

Nach Jahren der unerschütterlichen Konstanz auf der Trainerposition, vor dieser Runde gab es zwischen 2014 und 2025 nur einen Trainerwechsel – 2021 von Dietmar Zuleger zu Steffen Schieck und Marcel Groß – machte der FC eine schwierige Phase durch und musste sich nun selbst aus dem Schlamassel ziehen.

Der dritte Schuss sitzt

In so einer Situation ist zwangsläufig ordentlich Druck auf dem Kessel. Schattschneider und seine Mitstreiter haben sich nach Kronwald auf die interne Lösung entschieden. Andreas Bürger, bislang Co-Trainer unter Kissel und Kronwald, hat als Chef übernommen und das getan, was man von ihm in dieser Phase erwarten durfte. Er hat das Team stabilisiert, zusammen mit seinem spielenden Co-Trainer Marc Schneckenberger und dem für den Saisonendspurt in beratender Funktion hinzugewonnen Ex-Coach Schieck.

Langes Zittern

Dennoch musste die Mannschaft um ihren Kapitän Dominik Zuleger lange zittern. Da die Kellerteams regelmäßig punkteten, konnte der FC zu keiner Zeit ein beruhigendes Polster auf die Abstiegsrelegation herausschießen. Mit der zahmen Offensive ging das schlicht und ergreifend nicht. Lange Zeit stellten die FCler gar die schwächste Offensive der gesamten Liga. Mit 39 Treffern hat zum Ende lediglich der sang- und klanglos abgestiegene VfB Bretten ein Tor weniger erzielt. Dass die Brettener vier ihrer 14 Punkte ausgerechnet gegen Zuzenhausen "erbeuteten", sagt viel aus über 2025/26.

Besserung in Sicht

Eigentlich kann es nur besser werden. Sich darauf zu verlassen, wäre aber fatal. Es ist davon auszugehen, dass Trainer, Spieler und Verantwortliche in Zuze clever genug sind, das richtig einzuschätzen. Bürgers bisheriges Auftreten, gepaart mit seinen kommunikativen Fähigkeiten scheinen genau das zu sein, was die Truppe jetzt braucht.

Außerdem spricht die Konstanz im Häuselgrund für bessere Zeiten. Die Mannschaft besteht aus einer sehr soliden Achse um den unverwüstlichen Dennis Bindnagel, dessen Abwehrkollegen Jonas Selz und den bald zurückkehrenden Marvin Braasch sowie die "Aggressive Leader" Nils Reißfelder und Marc Schneckenberger. Außerdem gehören Yannick Schneider und Dominik Zuleger zur gehobenen Verbandsliga-Klasse in der vordersten Reihe.

Die Stabilisierung zum Rundenende verspricht ebenfalls leichten Optimismus. "Es geht darum sich würdig aus einer Saison, in der es Höhen und Tiefen gab, zu verabschieden", sagte Bürger vor den beiden letzten Spieltagen, die seine Elf dann auch gewann. Der erste Schritt in die richtige wurde also getan.