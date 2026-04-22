"Schnell nach vorn" - So will Christian Viet Alemannia Aachen knacken

– Foto: Markus Verwimp

Zum Schlüsselspiel um den Aufstieg kommt es für den MSV Duisburg am Freitagabend auf dem Aachener Tivoli. Gegen Alemannia Aachen zählt nur ein Sieg, wollen die Zebras ihre Chancen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga wahren. Christian Viet, Mittelfeldmotor der Duisburger, weiß, wie die Kaiserstädter zu knacken sind. Was dafür nötig ist und wieso es schnell gehen muss, hat er vor dem Spiel verraten.

Entsprechend reisen die Hafenstadt-Kicker mit viel Selbstvertrauen nach Aachen. Unterstützt werden sie dabei von rund 6.000 Anhängern, die die komplette Hintertortribüne von Aachen zur Verfügung gestellt bekommen haben. Damit Mannschaft und Fans nach Abpfiff Grund zum Feiern haben, müssen zuvor drei Punkte eingefahren werden. Christian Viet, Mittelfeldmotor der Zebras, hat derweil in den Vereinsmedien erläutert, wie die Hausherren zu knacken sind.

Es ist das Topspiel am Wochenende. Mit Aachen und Duisburg treffen die aktuell formstärksten Mannschaften der 3. Liga im direkten Duell aufeinander. Aachen, mit einer furiosen Aufholjagd in der Rückrunde, wird dennoch keine Chane mehr haben, ein Wörtchen um den Aufstieg mitzusprechen. Ganz anders sieht es beim Gast aus Duisburg aus, der nach zwischenzeitlicher Ergebniskrise pünktlich zum Saisonendspurt zu alter Form zurückgefunden und vier der vergangenen fünf Spiele für sich entscheiden konnte.

"Kompakt" müssen die Duisburger stehen und dann ins schnelle Umschaltspiel finden. "Aachen ist eine Mannschaft, die immer nach vorne spielt. Da läuft es bei denen momentan, egal, was sie machen", erklärt er und erwartet ein "zweikampfbetontes Spiel, da viele Bälle im Zentrum unterwegs sind." Viet weiß genau, worauf es im Spiel ankommt, denn er hat einen großen Vorteil. "Ich hatte Mersad Selimbegovic auch schonmal als Trainer. Da ist volles Gegenpressing von Sekunde eins an. Es kann sein, dass sie oft hinten im eins-gegen-eins stehen. Da müssen wir dann schnell nach vorne kommen, denn sobald wir mal einen offenen Fuß haben, werden sie nicht die tiefe verteidigen, sondern voll auf den Mann gehen", verrät er. Beim SSV Jahn Regensburg war Selimbegovic als Cheftrainer tätig, als Viet im Sommer 2023 vom FC St. Pauli kam. Ob MSV-Coach Dietmar Hirsch auf das Experten-Wissen seines Schützlings zurückgreifen wird, wird er wohl erst nach der Partie verraten.

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