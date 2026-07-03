Es gibt einen neuen Trainer, was im Umfeld für gespannte Erwartungen und Aufbruchstimmung sorgt. Bezüglich der Bilanz der abgelaufenen Saison 2025/2026 gibt es vom neuen Coach verständlicherweise noch keinen tiefen Rückblick. „Ich bin jetzt erst zum Team gestoßen“, sagt Tim Hahn gegenüber FuPa.

Großes Potenzial im aktuellen Kader

Trotz der kurzen gemeinsamen Zeit blickt der Trainer bereits mit viel Wertschätzung und emotionaler Verbundenheit auf die Qualität seiner neuen Mannschaft. Die individuelle Klasse einzelner Akteure soll gezielt gefördert werden, um den Verein langfristig zu stärken. Tim Hahn betont: „Es gibt einige Spieler, die das Potenzial haben höher zu spielen. Die würden wir gerne entwickeln und halten.“

Die Zielsetzung und der Verzicht auf Meistertipps

Die sportlichen Erwartungen für die kommende Saison sind von Realismus, aber auch von einem gesunden Optimismus geprägt, während man sich bezüglich der Konkurrenz noch bedeckt hält. „Schnell in der neuen Liga akklimatisieren und vielleicht oben mitspielen“, lautet die klare Zielsetzung für die neue Saison. Wer am Ende ganz oben stehen wird, bleibt für den Coach vorerst offen, denn er hat für die Spielzeit 2026/2027 „noch keinen Tipp“.

Neue Gesichter und das Warten auf weitere Transfers

Um die gesteckten Ziele zu erreichen, wurde der Kader bereits punktuell verstärkt, und die Kaderplanung läuft auf Hochtouren weiter. Als Neuzugänge stehen bereits Jared-Laurent De Friese von der DJK SW Neukölln II und Dennis Klink von der SG Großziethen fest. Das soll jedoch noch nicht alles gewesen sein: „In Kürze könnten interessante Transfers veröffentlicht werden – gerne dran bleiben“, kündigt Tim Hahn an.

Fokus auf das anstehende Trainingslager

Die Vorbereitungsphase wird intensiv genutzt, um die Neuzugänge perfekt zu integrieren und als geschlossene Einheit zusammenzuwachsen. Das absolute Highlight in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 steht bereits fest: Das Team absolviert ein Trainingslager in Groß Leuthen.

Kritische Worte zu den internationalen Regeländerungen

Abschließend wirft der Trainer einen Blick auf die globalen Entwicklungen des Fußballs und positioniert sich deutlich zu den veränderten Regeln bei der Weltmeisterschaft sowie deren Relevanz. Tim Hahn befürwortet einzig den Ausbau technischer Hilfsmittel und erklärt: „Dass mehr per VAR kontrolliert werden darf, alles andere ist entweder für die Kommerzialisierung oder ein Rückschritt.“