Schnell, einfach & lebenswichtig: Typisierungs-Aktion in Haselbach

Mehr als 50 Mal wurde das Gemeindederby zwischen der DJK Haselbach und der DJK-SV Kirchberg vorm Wald alleine in den letzten 40 Jahren ausgetragen. Alleine die FuPa-Aufzeichnungen dieses "Klassikers" gehen bis ins Jahr 1972 zurück. Man darf also mit Fug und Recht sagen: Mehr Tradition geht kaum. Doch am kommenden Sonntag steht nicht nur das Sportliche im Vordergrund. Die DJK Haselbach nutzt das emotionale Umfeld des Derbys, um ein starkes Zeichen zu setzen – mit einer großen Typisierungs-Aktion. Der Anlass: Persönlich, bewegend, aber auch hoffnungsvoll!