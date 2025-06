„Schnell eine Einheit werden“: TuS Holzkirchen startet in die Saison-Vorbereitung – Neuer Trainer

Für den TuS Holzkirchen beginnt die Saison-Vorbereitung mit einem neuen Trainer. Der hofft auf eine „sehr gute Rolle“ in der Bezirksliga – trotz mehrerer Abgänge.

Holzkirchen – Die Sommerpause war kurz. Sehr kurz. Seit wenigen Tagen schuften die Grün-Weißen wieder bei schweißtreibenden Temperaturen. Alles, um sich bestmöglich auf die zweite Saison in der Bezirksliga nach dem Landesliga-Abstieg 2024 vorzubereiten. Und das mit einem neuen Trainer: Orhan Akkurt folgt auf Sven Teichmann, der die TuS-Kicker in der Vorsaison noch zum Klassenerhalt geführt hatte. „Wir wollen schnellstmöglich eine gute Einheit werden und die notwendigen Automatismen einüben“, sagt der neue TuS-Übungsleiter.

Dabei könnte dem neuen TuS-Coach zugutekommen, dass der Kader größtenteils zusammenbleibt. Doch die wenigen Abgänge wiegen schwer. Der personifizierte Mittelfeldmotor Jakob Gerg kehrte zu seinem Heimatverein nach Lenggries zurück. Zudem wechselte das TuS-Eigengewächs Drilon Shukaj – wie berichtet – zum Landkreis-Konkurrenten SV Miesbach.

Ex-Bayernliga-Spieler wechselt zum TuS

Außerdem verließen die Dolenga-Brüder die Haidstraße. Julian wechselte zum TSV Dorfen, sein Bruder Lukas ging zur SpVgg Haidhausen. Genauso übrigens wie Routinier Anthony Butge. „Ich werde mir den Kader noch genauer ansehen“, betont Akkurt. „Eventuell verstärken wir uns noch punktuell. Aber nur dort, wo es Sinn macht.“ Schließlich war Akkurt in die Kaderplanung bislang nicht eingebunden.

Auf der anderen Seite kommt Robert Manole vom Bayernligisten SV Heimstetten. „Er ist ein sehr interessanter Spieler, der Bayernliga-Erfahrung mitbringt“, sagt Akkurt. Einer, der wie ein gefühlter Neuzugang ist, ist Stürmer Mario Crnicki. Eigentlich war der Angreifer bereits als Winterneuzugang vorgesehen, doch gab es Probleme mit der Spielgenehmigung. Zwar ist Crnicki aktuell noch verletzt, „aber er soll für uns schon eine Rolle übernehmen“, versichert Akkurt.

Obendrein kommt Tobias Bebber vom Kreisklassist SG Reisach. „Wir möchten in dieser Liga eine sehr gute Rolle spielen“, stellt Akkurt klar. Unterstützt wird er dabei tatkräftig von Maximilian Riedmüller, der in der kommenden Spielzeit als spielender Co-Trainer agieren soll.

Testspiel kurzfristig abgesagt

Das wird auch in der kommenden Spielzeit wieder die Bezirksliga Ost sein. Damit steht auch wieder ein Derby gegen den SV Miesbach auf dem Programm. „Eigentlich ist es mir egal, wo wir spielen“, meint Akkurt. „Die Gegner werden aber sehr über die Gemeinschaft kommen und ich weiß, was uns da erwarten wird.“ Nicht zuletzt deswegen haben die TuS-Kicker eine intensive Vorbereitung vor sich. „Mein Fokus liegt aber nicht so recht auf den Testspielen“, sagt Akkurt. „Es ist wichtig, dass dann, wenn es losgeht, alle fit sind.“

Unterdessen wurde das erste Testspiel am Samstag gegen den SVN München kurzfristig abgesagt. Am Freitag (27. Juni) geht es zu Hause weiter gegen den SV Bad Heilbrunn, ehe eine Woche später (4. Juli) das Auswärtsspiel in Aying wartet. Wenig später treten die Holzkirchner in Heimstetten (8. Juli) an, ehe es am 12. Juli zu Hause gegen den SV Waldperlach geht. Am 15. Juli kommt es dann zum Derby gegen Darching, bevor abschließend die Partie gegen Flintsbach auf dem Programm steht. meh