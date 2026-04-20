Schneiker erlöst den SCBV mit spätem Freistoßtor gegen Daglfing

Der SC Baldham-Vaterstetten siegt 2:1 beim Angstgegner. Maxime Schneiker trifft zwei Minuten vor Schluss zum entscheidenden Tor.

Gediminas Sugzda hatte den SV Helios-Daglfing vor der Begegnung noch als „Angstgegner“ bezeichnet. 88 Minuten sah es auch tatsächlich so aus, als ob der SC Baldham-Vaterstetten auf dem engen Kunstrasen erneut Punkte liegen lassen sollte. Doch dann versenkte Maxime Schneiker zwei Minuten vor Abpfiff einen direkten Freistoß und vertrieb die „Daglfinger Dämonen“. Mit dem späten 2:1-Auswärtssieg baute der SCBV zugleich Druck auf den FC Phönix München auf, der auf Platz zwei liegend nur noch einen Punkt Vorsprung hat.

„Es war ein ausgeglichenes Spiel. In der ersten Halbzeit war Helios besser und hat deutlich besser Fußball gespielt als wir“, so der SCBV-Coach, dessen Mannschaft erst in der zweiten Hälfte besser wurde. Sugzda führte den Stotterstart darauf zurück, „dass wir nach zwei Wochen Pause Schwierigkeiten hatten, wieder in den Rhythmus zu kommen. Und mit dem Platz kommen wir selten zurecht.“ Diese Überlegenheit nutzten die Platzherren und gingen kurz vor der Pause durch Lars Hiller mit 1:0 in Führung (43.).

Frühlingsgefühle in Vaterstetten

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gäste zunehmend Fahrt auf und glichen durch Simon Lämmermeier aus, dem nach einer Ping-Pong-Aktion im Strafraum der Ball vor die Füße fiel und er reaktionsschnell zum 1:1 einschob (52.). Lämmermeier hätte kurz darauf seinen zweiten Treffer nachlegen können, er verschoss aber den Elfmeter nach Foul an Timon Becker. „Wir haben gedrängt“, beschreibt Sugzda die Phase, in der Baldham-Vaterstetten überlegen war. „Es war ein 1:1-Spiel, das wir zum Schluss glücklich gewonnen haben“, resümierte der Coach mit Blick auf Schneikers siegbringenden Freistoß. „Wir haben 2:1 gewonnen, das nehmen wir mit.“

Wer die weniger guten Spiele gewinnt, kann gefährlich werden. Das weiß auch Sugzda, der erst auf die Euphoriebremse trat („Ob der späte Treffer Auftrieb gibt, werden wir sehen“), ehe ihn doch noch Frühlingsgefühle übermannten: „Siege geben immer Antrieb. Vor allem macht es mehr Spaß, im Training zu sein. Das Wetter wird schön.“ Nach grauen Abschnitten zu Saisonbeginn scheint in Baldham-Vaterstetten wieder die Sonne.