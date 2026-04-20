Schneiker erlöst den SCBV mit spätem Freistoßtor gegen Angstgegner

Der SC Baldham-Vaterstetten (re.) hat gegen den SV Daglfing gewonnen. – Foto: S. Hafen

Gediminas Sugzda hatte den SV Helios-Daglfing vor der Begegnung noch als „Angstgegner“ bezeichnet. 88 Minuten sah es auch tatsächlich so aus, als ob der SC Baldham-Vaterstetten auf dem engen Kunstrasen erneut Punkte liegen lassen sollte. Doch dann versenkte Maxime Schneiker zwei Minuten vor Abpfiff einen direkten Freistoß und vertrieb die „Daglfinger Dämonen“. Mit dem späten 2:1-Auswärtssieg baute der SCBV zugleich Druck auf den FC Phönix München auf, der auf Platz zwei liegend nur noch einen Punkt Vorsprung hat.

„Es war ein ausgeglichenes Spiel. In der ersten Halbzeit war Helios besser und hat deutlich besser Fußball gespielt als wir“, so der SCBV-Coach, dessen Mannschaft erst in der zweiten Hälfte besser wurde. Sugzda führte den Stotterstart darauf zurück, „dass wir nach zwei Wochen Pause Schwierigkeiten hatten, wieder in den Rhythmus zu kommen. Und mit dem Platz kommen wir selten zurecht.“ Diese Überlegenheit nutzten die Platzherren und gingen kurz vor der Pause durch Lars Hiller mit 1:0 in Führung (43.).