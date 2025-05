Schneifeler und Wittlich ärgern Aufstiegsaspiranten

Die Hunsrücker legten los wie die Feuerwehr. Nach Vorarbeit von Sebastian Schell zwang Lukas Kaiser SG-Torwart Luca Bolz zu einer Glanzparade (4.). Vier Minuten später brachte Lukas Servatius Morbach nach einer Amberg-Vorlage per Treffer ins untere rechte Eck in Führung. Drückend überlegene Hausherren erspielten sich viele Hochkaräter. Nach einem Konter wehrte Bolz einen Schuss von Kappes in höchster Not ab (16.). Andernach überraschte nach 26 Minuten fast mit dem Ausgleich: Gian Dolon ließ einige Gegenspieler stehen und legte Nils Wambach auf. Aus kurzer Distanz verpasste der Torjäger den sicher geglaubten Treffer, da FVH-Torwart Yannick Görgen glänzend parierte. Nach Foul an Jonas Amberg verwandelte Schell den fälligen Elfmeter (31.). Es blieb beim 2:0 zur Pause, da Amberg in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Kopf nur die Latte traf. Die Gäste erwischten den besseren Start in Durchgang zwei. Morbach behielt aber die Spielkontrolle. Nach einer Dreifachchance verpasste Schell das 3:0, da Bolz im Weg stand (63.). Der eingewechselte Meeth setzte einen Schlenzer an die Latte (72.). Vier Minuten später durfte Meeth dann über sein Tor jubeln. In der Schlussphase machte der ebenfalls eingewechselte Naiden Schabbach den 4:0-Endstand perfekt (84.). Am Rande des letzten Heimspiels wurde Max Heckler verabschiedet, der seine Laufbahn nach einem Kreuzbandriss beendet. FVH-Trainer Philipp Frank bilanzierte: „Wir haben ein überragendes Heimspiel abgeliefert. Von der Art und Weise haben wir in der Saison kaum ein besseres Spiel hinbekommen. Max ist ein super Spieler und super Mensch. Daher tut es weh, dass er als Aktiver aufhört.“

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Lukas Servatius (7.), 2:0 Sebastian Schell (30.), 3:0 Philip Meeth (75.), 4:0 Naiden Schabbach (84.)

SG Hochwald – FC Bitburg ⇥2:4 (1:2)

Vor 320 Zuschauern hatten die Hochwälder die erste Gelegenheit: Mohsmann bediente Nils Hemmes, dessen Abschluss über das Tor ging (6.). Nach einem strukturierten Angriff über Tim Thielen und Tobias Lenz kam der Ball zu Matthias Burg. Dieser schob aus kurzer Distanz zur Führung ein (12.). Nach einer Freistoßflanke parierte FCB-Torwart Tim Kieren einen Hemmes-Abschluss, und der Nachschuss ging an die Latte. Die Bierstädter durften sich glücklich schätzen, nach einer halben Stunde mit nur einem Tor Differenz in Rückstand zu liegen. Einen Fehler in der Hochwälder Hintermannschaft bestrafte David Hoor zum Ausgleich (32.). Noch vor der Pause drehten die Gäste das Spiel: Bitburg eroberte den Ball und Simon Floß schloss den Konter mit einem Schuss ins lange Eck gekonnt ab (40.). In der 54. Minute sorgten Hoor und Fabian Fisch (Lattenschuss) für große Gefahr. Floß brachte sein Team nach einer guten Stunde per Treffer ins kurze Eck mit 3:1 in Führung. Die Hochwälder waren von der Rolle und machten einfache Fehler, welche ersatzgeschwächte Bitburger (nur zwei Einwechselspieler standen zur Verfügung) bestraften. Burg erzielte in der Schlussphase seinen zweiten Treffer des Tages, als er aus 30 Metern Tim Kieren im FCB-Tor nicht gut aussehen ließ. In einem torreichen Spiel machte Floß mit seinem dritten Treffer (nach einer Aktion über das halbe Feld ließ er SGH-Torwart Jan-Niklas Koltes aussteigen) den 4:2-Derbysieg perfekt. SG-Trainer Fabian Mohsmann sagte: „Auch heute haben wir gemerkt, dass unser Tank leer ist. Nach 15 Minuten waren wir unterlegen, was mir für die Zuschauer leidtut. Wir haben zu wenig Gegenwehr zeigen können.“ Bitburgs Trainer Fabian Ewertz jubelte: „Wir haben schwer in die Partie gefunden und zunächst viele wichtige Zweikämpfe verloren. Insgesamt haben wir ab einem gewissen Zeitpunkt das Spiel dominiert. Am Ende wurde es noch mal unnötig spannend.“

Hochwald: Koltes – R. Mohsmann, Diop (46. Dres), Heintel (81. Haas), Thielen (90.+1 Thinnes), Paulus, Burg, Stelker (72. Weber), Bidon, Lenz, Hemmes (85. Naji)

Bitburg: Kieren – Hoor, Floß, Fisch, N. Fuchs, Morbach (73. Mourad), K. Fuchs, Nosbisch, Alff, Sprüds, Krasnici (89. Hensel)

Schiedsrichter: Philipp Michels (Lissendorf)

Zuschauer: 320

Tore: 1:0, 2:3 Matthias Burg (12., 77.), 1:1 David Hoor (32.), 1:2, 1:3, 2:4 Simon Floß (40., 63., 88.)

FC Cosmos Koblenz – SG Schneifel ⇥0:0

Im Kampf um den Aufstieg in die Oberliga mussten die Akteure vom Deutschen Eck einen Dämpfer hinnehmen. Cosmos kam gegen die Schneifeler nur zu einem Remis. Beide Mannschaften fanden auf dem Kunstrasenplatz in Mendig gut in die Partie. Der agile Jan Pidde kam nach 18 Minuten zur ersten Großchance, doch sein Schuss ging an den Pfosten. Die Gäste waren nach 20 Minuten phasenweise das bessere Team. Die Kombinationen liefen flüssig, und es wurde erneut gefährlich: Nicolas Görres setzte einen Schuss knapp über das Tor. Im Tor der Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf musste Dennis Koziol erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das erste Mal parieren. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Koblenzer einen Gang nach oben. Ayman Ed-Daoudi verpasste die große Chance zur Führung (61.), indem er an der Latte scheiterte. Philipp Bauer verletzte sich bei einer Rettungsaktion und musste verletzt vom Feld getragen werden (65.). Im Andernacher Krankenhaus wurde eine Bänderverletzung am Fuß festgestellt. Zudem steht ein Kahnbeinbruch im Handgelenk bei ihm im Raum. Die Schneifeler zogen sich in die Defensive zurück, während Cosmos immer gefährlicher wurde. Aufgrund von Verletzungsunterbrechungen ließ der Unparteiische neun Minuten nachspielen. Schneifel-Trainer Stephan Simon war zufrieden: „Das war wahrscheinlich die beste erste Hälfte, die ich jemals von meiner Mannschaft gesehen habe. Wir waren sehr spielbestimmend, weshalb Cosmos im ersten Durchgang keinen Stich setzen konnte. In der Halbzeitpause habe ich inhaltlich nur eine Minute gesprochen, und die restliche Zeit meinen Spielern zur Regeneration überlassen. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein hochintensives und ausgeglichenes Spiel. Wir haben gekämpft und Koblenz oft ins Abseits laufen lassen. Am Ende hat Cosmos die Nerven verloren. In der zweiten Minute der Nachspielzeit fuhren wir einen Konter, als von der gegnerischen Ersatzbank ein zweiter Ball aufs Feld geworfen wurde. Das hatte nur den Zweck, den aussichtsreichen Angriff zu unterbinden. Und nach Abpfiff wurden wir von Koblenzer Funktionären und aus dem Umfeld angegangen und beleidigt ...“

Schneifel: Koziol – Babendererde, Reusch (70. Fuchs), Bauer (65. Grün), Pidde, Görres, Spruds (46. Backes), Reetz (81. Lenerz), Zeimmes, Zapp, Bück (72. Moitzheim)

Schiedsrichter: Dominik Link ( Ellern)

Zuschauer: 101

Ahrweiler BC – TuS Mosella Schweich⇥ 4:1 (2:1)

Vor 276 Zuschauern brachte Almir Porca die Hausherren aus kurzer Distanz früh in Führung. Schweich ließ sich davon nicht beirren und hielt dagegen. Marc Pitsch gelang der Ausgleich per Flachschuss aus 20 Metern (26.). Leon Waldminghaus brachte den Ahrweiler BC noch vor der Pause nach einer schnellen Umschaltsituation erneut auf die Siegerstraße (42.). Im zweiten Durchgang erzielte Porca seinen 26. Saisontreffer. Für den 4:1-Endstand sorgte Tobias Reuter nach einer Stunde. Schweich-Trainer Thomas Schleimer konstatierte: „Abgesehen von den letzten zehn und ersten zehn Minuten der jeweiligen Halbzeit haben wir ein solides Spiel gemacht. In diesen Phasen haben wir Ahrweiler zu leicht zu ihren Toren kommen lassen. Unsere Ausgangssituation im Kampf um den Klassenerhalt hat sich etwas verschlechtert. Positiv ist, dass wir es weiterhin selbst in der eigenen Hand haben.“

Schweich: Gerhard – Schwarz, Ossen (63. Schmitt), Schneider, Kreber (89. Grundmann), Schleimer, Pitsch, Schäfer (76. Maldener), Frick (82. Dellwo), Agbor (65. Palms), Stadfeld

Schiedsrichter: Pascal Lichtenthäler (Daaden)

Zuschauer: 276

Tore: 1:0, 3:1 Almir Porca (6., 50.), 1:1 Marc Pitsch (26.), 2:1 Leon Waldminghaus (42.), 4:1 Tobias Reuter (58.)

SG Mülheim-Kärlich - Rot-Weiss Wittlich ⇥1:3 (0:1)

Hochzufrieden zeigte sich Wittlichs Trainer Fahrudin Kuduzovic nach dem 3:1-Erfolg bei Aufstiegsaspirant Mülheim-Kärlich: „Das war eine professionelle Leistung. Wir haben die Partie relativ kontrolliert – und zwar in beide Richtungen.“ Bei den Hausherren habe man eine gewisse Müdigkeit gespürt. Sein Team konnte dagegen ohne Druck aufspielen. Ralf Ridzvani hämmerte den Ball kurz vor der Pause aus gut 20 Metern zum 0:1 ins Netz (45.). Zehn Minuten vor Schluss war es derselbe Akteur, der nach Ablage von Mohammad Rashidi traf. Michael Rönz ließ mit seinem „Ping-Pong-Tor“, wie es Kuduzovic bezeichnete, noch mal Hoffnung im Lager der SG 2000 aufkommen. Per Konter war dann aber Yannick Lauer zur Stelle und besorgte den 1:3-Endstand (90.+6)

RW Wittlich: Benz - Harig, Tonner, Rashidi, Rizvani, Kahyaoglu, Stefan (70. Saim), Uhlig (77. Chagraoui), Habbouchi (56. Lentes), Wollny, Lauer.

Schiedsrichter: Ingo Kreutz (Lutzerath)

Zuschauer: 332

Tore: 0:1, 0:2 Rizvani (45., 80.), 1:2 Rönz (89.), 1:3 Lauer (90.+6)