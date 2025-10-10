Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nicht zu fassen: Nach einer 3:0-Führung und einem zwischenzeitlichen 3:4-Rückstand gewann Eintracht Trier II noch mit 6:4 in Bitburg. – Foto: Pascal Weber
Schneifeler treffen auf ihr Vorbild
Rheinlandliga: Spitzenspiel in Auw bei Prüm — Derby in Morbach — Zehn-Tore-Wahnsinn in Bitburg.