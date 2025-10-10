Schneifeler treffen auf ihr Vorbild

Zur Pause schien die U23 der Trierer dank einer 3:0-Führung bereits als sicherer Sieger festzustehen. Beim Stand von 0:1 hatte Bitburgs Nico Fuchs noch einen Strafstoß über das Gehäuse gejagt. Im zweiten Durchgang drehte Bitburg die Partie mit vier Treffern in sechs Minuten und überrollte die Eintracht regelrecht. Die ersten beiden Tore der Aufholjagd fielen dabei durch zwei weitere Elfmeter. „Das war ein Hin und Her der Gefühle. Nach dem 1:3 verlieren wir völlig die Nerven. So was habe ich bisher noch nie erlebt. Am Ende bin ich dennoch froh, dass die junge Mannschaft nach dem Rückstand Moral zeigte“, resümierte Triers Trainer Holger Lemke. Beim Stand von 4:3 für Bitburg flog Pascal Alff mit Gelb-Rot vom Platz. Anschließend bekam die Eintracht wieder Aufwind und drehte das Spiel mit drei weiteren Treffern. „Trotz des 0:3 zur Pause hatte ich den Eindruck, dass wir eine gute erste Halbzeit gespielt haben. Wir wollten es dann erzwingen und kamen auch richtig gut aus der Kabine. Nach dem Platzverweis kippte das Spiel dann erneut und trotzdem haben wir in Unterzahl noch zwei Chancen zum 5:5“, sagte Bitburgs Coach Fabian Ewertz. Bemerkenswert: Bei beiden Teams stand nicht der Stammkeeper im Gehäuse. Im Tor der Bitburger durfte erstmals der 19-jährige Oliwer Ciekosz ran, der bei zwei Gegentreffern eine Mitschuld trug. Tim Kieren weilt zum Studium in Wien, und Niko Lautwein musste erkrankt passen. Die Trierer setzten „wegen der enormen Erfahrung, die die Mannschaft aktuell benötigt“ auf Philipp Basquit, der laut Coach Lemke den Sieg mehrfach festhielt. Lennard Kieren musste sich mit einem Platz auf der Bank begnügen.