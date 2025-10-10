 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Nicht zu fassen: Nach einer 3:0-Führung und einem zwischenzeitlichen 3:4-Rückstand gewann Eintracht Trier II noch mit 6:4 in Bitburg.
Schneifeler treffen auf ihr Vorbild

Rheinlandliga: Spitzenspiel in Auw bei Prüm — Derby in Morbach — Zehn-Tore-Wahnsinn in Bitburg.

SG Schneifel – SG Mülheim-Kärlich (Freitag, 20 Uhr, Rasenplatz, Auw bei Prüm)

