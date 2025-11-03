Schneifeler mit Derby-Triumph, Hochwald siegt im halben Dutzend

Die SG Schneifel reitet nach dem Sieg im Eifelderby weiter auf der Erfolgswelle. Früh vollendete Jan Pidde einen Eckball von Nicolas Görres per Kopf zur Führung (9.). Noch im ersten Durchgang erhöhte Philipp Bauer auf 2:0, nachdem FCB-Keeper Niko Lautwein dem Torschützen den Ball direkt in die Füße gespielt hatte. „Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten, von denen wir vor allem die erste überragend gespielt haben. Wir hatten eine gute Struktur, ein tolles Positionsspiel und waren technisch sehr sauber unterwegs. Auch, wenn es bis zum Ende spannend war, geht der Sieg für uns in Ordnung“, sagte Stephan Simon, Trainer der Sportgemeinschaft aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf. Nach Wiederanpfiff vergab Simon Floß (50.) die größte Chance der Bitburger, als er den Ball nach einem Querpass in den Strafraum nicht traf. Die SG hätte das Ergebnis in der Schlussphase noch klarer gestalten müssen: Khaen Fuchs (70.) scheiterte mit einem sehenswerten Schlenzer an der Latte, Nicolaas Swart vergab in der Schlussphase gleich zwei Großchancen zum 3:0 (80., 85.). „Die Gegentore haben nicht so zum Spiel gepasst, weil sie einfach zu billig waren. Ansonsten war Schneifel schon im ersten Durchgang klar überlegen. Da war unsere Körpersprache einfach schlecht. In der zweiten Hälfte haben wir eine Reaktion gezeigt, jedoch verpasst, das Tor zu erzielen, um die Partie wieder zu beleben“, meinte Bitburgs Coach Fabian Ewertz.

Schiedsrichter: Ayoub Driouache (Trier)

Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Jan Pidde (9.), 0:2 Philipp Bauer (25.)

Hier geht's zur Bildergalerie

SG Andernach – FV Hunsrückhöhe Morbach ⇥0:2 (0:0)

Mit dem vierten Sieg in Serie setzen sich die Morbacher auf dem fünften Tabellenplatz fest. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit geriet SG-Keeper Luca Bolz unter Druck und traf mit seinem Klärungsversuch Mitspieler Alexis Weidenbach, von dessen Körper der Ball ins Tor trudelte. Zehn Minuten später war es Noah Lorenz (78.), der einen Konter eiskalt zum 2:0 verwertete. „Im ersten Durchgang hatte Andernach die etwas besseren Chancen, wir dafür aber einige kleinere. Da hat bei uns oft noch der letzte Pass gefehlt, um wirklich gefährlich zu werden“, sagte Philipp Frank, Coach der Fußballvereinigung aus Morbach und Monzelfeld.

Hunsrückhöhe: Görgen – Kappes, Schell, Servatius, Marcel Schultheis, H. Molitor (83. Kaiser), Schurich (88. Choompong), Martin Schultheis, Kahyaoglu, Lorenz (90. K. Molitor), Petry

Schiedsrichter: Antonia von Kölichen (Rheinbreitbach)

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Alexis Weidenbach (68., Eigentor), 0:2 Noah Lorenz (78.)

SG Hochwald – FV Rübenach ⇥6:1 (1:0)

Nach Vorlage von Nils Hemmes brachte Julian Bidon (29.) die Hausherren mit einem sehenswerten Schuss aus 16 Metern in den Winkel in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Dylan Diop nach einem Eckstoß von Matthias Burg auf 2:0 (49.). Rübenach kam zwar durch Philipp Pitkowski zum Anschluss (57.), Matthias Burg erhöhte jedoch schnell auf 3:1 für die SG (60.), ehe Nils Hemmes (67.) seine fünfte Chance im Spiel zum 4:1 nutzte. Kurios: Beim 5:1 durch Muhamet Arifi erkannte der Routinier, dass ein Freistoß aus 35 Metern nicht freigegeben werden musste und überraschte so Rübenachs Keeper Daniel Kittsteiner mit einem Schuss ins leere Tor. „Es war ein Sechs-Punkte-Spiel. Der Sieg in dieser Höhe spiegelt das wider, was wir auf dem Platz gezeigt haben. Rübenach war sehr passiv. Da kam es uns entgegen, dass wir unser Spiel von Anfang an aufziehen konnten. Am Ende hatte wir sogar 14 richtig gute Torchancen. Da hat in der ersten Halbzeit nur ein wenig Effizienz gefehlt“, sagte Fabian Mohsmann, Trainer der Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden. Den Schlusspunkt setzte Patrick Dres (89.).

Hochwald: Bettendorf – Lauer, R. Mohsmann (69. Stelker), Diop, Paulus, Burg, Weber, Arifi (79. Emamu), Bidon (74. Merling), Lenz, Hemmes (74. Dres)

Schiedsrichter: Niclas Berg (Sohren)

Zuschauer: 203

Tore: 1:0 Julian Bidon (29.), 2:0 Dylan Diop (49.), 2:1 Philipp Pitkowski (57.), 3:1 Matthias Burg (60.), 4:1 Nils Hemmes (67.), 5:1 Muhamet Arifi (75.), 6:1 Patrick Dres (89.)

Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Jonas Lauer (FV Rübenach) wegen unsportlichen Verhaltens

VfB Linz – SG Arzfeld ⇥2:1 (0:0)

Die Isleker gestalteten die Partie bis zur 70. Minute ohne Gegentor. Dann war Linus Tücke zur Stelle und brachte Linz in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Florian Mamuti auf 2:0 für die Hausherren. Der eingewechselte Matthias Ewerz erzielte den Anschlusstreffer per Kopf (78.). Vor dem ersten Gegentor hatte der Aufsteiger sogar eine Großchance, um selbst in Führung zu gehen. Doch ein Kopfball vom eingewechselten Marius Lempges flog (nur) an die Latte.

Arzfeld-Trainer Florian Moos bilanzierte: „Es war nicht unser Spiel. Linz hat verdient gewonnen, auch wenn wir am Ende sogar noch einen Punkt hätten mitnehmen können. Die zweite Hälfte haben wir etwas offener gestaltet. Leider musste Jan Mayers nach 30 Minuten mit einer Fußverletzung ausgewechselt werden.“

Arzfeld: Moos – J. Lempges (74. J. Propson), Trenz, Schmitz, Ewen (65. Ewerz), Morgens, B. Propson, Juchmes (85. Biewald), Bisschops, Mayers (33. M. Lempges), Antony

Schiedsrichter: Julian Jung (Giesenhausen)

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Linus Tücke (70.), 2:0 Florian Mamuti (73.), 2:1 Matthias Ewerz (78.)

Eintracht Trier II – Spvgg. EGC Wirges ⇥3:1 (1:0)

Nach einer halben Stunde brachte Can Yavuz den SVE mit einem sehenswerten Distanzschuss in Führung. Mit 1:0 ging es auch in die Kabinen. Im zweiten Durchgang erhöhte Soumah Morlaye, als er einen Steckpass vollendete (53.). Tim Weyand traf für die Gäste zum Anschlusstreffer (64.). Noah Schuch machte den 3:1-Heimsieg in der 90. Minute perfekt. SVE II-Trainer Holger Lemke konstatierte: „Wirges hat uns mit frühem Pressing früh attackiert. Insgesamt hätten wir unsere Chancen konsequenter nutzen müssen. So gerieten wir in der Schlussphase kurz ins Schwimmen.“

Trier II: Karas – Maurer, Erasmy, Yavuz, Hoffmann (73. Rotundu), Kushnarenko, Morlaye, Filipe (87. Hojoon), Stepanchenko, Yere (90.+1 Jost), Schuster (73. Schuch)

Schiedsrichter: Marek Rosswinkel (Prüm)

Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Can Polat Yavuz (32.), 2:0 Soumah Alkaly Morlaye (53.), 2:1 Tim Weyand (64.), 3:1 Noah Schuch (90.)