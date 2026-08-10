Schneifeler kassieren fünf Gegentore in 20 Minuten

Nach 26 Minuten eröffnete Schiedsrichter Pascal Lichtenthäler aus Daaden eine Flut an Platzverweisen. Zunächst musste Spvgg-Akteur Tim Weyand nach wiederholtem Foulspiel vom Platz. Kurze Zeit später wurde dann auch Wirges-Trainer Sven Baldus nach mehrfachem Reklamieren mit der Ampelkarte der Seitenlinie verwiesen. In der 30. Minute brachte Lucas Abend die Gäste (30.) nach einem diagonalen Zuspiel in Führung. Morbach ließ in der Folge mehrere Chancen auf die Entscheidung ungenutzt, die größte vergab Maximilian Schemer (58.) freistehend vor dem Tor. Trotz Unterzahl gelang den Gastgebern der Ausgleich per Foulelfmeter durch Lasse Bieg. In der Schlussphase erwischte es dann mit Martin Schultheis (84., Foulspiel) und Matthias Heck (90., Reklamieren) zwei Hunsrücker, die ebenfalls vorzeitig mit gelb-rot vom Feld mussten. „Wir müssen in Überzahl aufgrund der Vielzahl an Chancen den Sack zumachen. Dann gewinnst du am Ende bei einem guten Gegner, so sind es zwei verlorene Punkte“, resümierte FVM-Coach Pascal die hektische Auftaktpartie.