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Ligabericht
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Schneifeler kassieren fünf Gegentore in 20 Minuten
Rheinlandliga: Guter Start für die Aufsteiger aus Tarforst und Schweich, Eintracht-U21 mit späten Treffern gegen Bitburg.
von Vinzenz Anton · Gestern, 18:39 Uhr · 0 Leser
Da half alles Dirigieren nichts: Stephan Simon und die SG Schneifel unterlagen in Immendorf deutlich. – Foto: Alfred Mehles/Archiv