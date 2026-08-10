 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

Schneifeler kassieren fünf Gegentore in 20 Minuten

Rheinlandliga: Guter Start für die Aufsteiger aus Tarforst und Schweich, Eintracht-U21 mit späten Treffern gegen Bitburg.

von Vinzenz Anton · Gestern, 18:39 Uhr · 0 Leser
Da half alles Dirigieren nichts: Stephan Simon und die SG Schneifel unterlagen in Immendorf deutlich.
Da half alles Dirigieren nichts: Stephan Simon und die SG Schneifel unterlagen in Immendorf deutlich. – Foto: Alfred Mehles/Archiv

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