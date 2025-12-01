Schneifeler ballern sich für den Hit warm

Der raffinierte Freistoß von Jan Pidde ins Torwarteck zum zwischenzeitlichen 4:1 gegen den SV Eintracht Mendig brachte den Platzsprecher der SG Schneifel vollends in Verzückung. „I werd narrisch“, entfuhr es Norbert Hacken in der 54. Minute frei nach dem legendären österreichischen Sportreporter Edi Finger. Mit dem Doppelschlag kurz nach dem Seitenwechsel stellte die heimische Sportgemeinschaft nach der knappen 2:1-Halbzeitführung die Weichen endgültig auf Sieg.

„In der Pause hatten wir uns nach der etwas zähen ersten Hälfte einiges vorgenommen. Da lief dann ziemlich viel zusammen bei uns“, wusste Pidde hinterher.

Gleich an vier der sechs Treffer war Angreifer Pidde beteiligt. Drei Mal traf er dabei selbst. Nachdem der 29-Jährige von Matthias Wengenroth im Strafraum gelegt worden war, verwandelte Khaen Fuchs den fälligen Strafstoß zum 3:1 (49.).

In den ersten 45 Minuten hielten die Gäste in einem hier über weite Strecken zerfahrenen und gerade aufseiten der Schneifeler von vielen Abspielfehlern geprägten Duell noch gut dagegen. Das frühe 1:0 durch Pidde, der nach einem Zuspiel von Fuchs nur noch den Fuß hinzuhalten brauchte (9.), beantwortete Mendig postwendend, indem SG-Akteur Marlon Stolz nach Querpass von Wengenroth ein Eigentor unterlief (10.). Ehe sich anschließend vieles zwischen den beiden Strafräumen abspielte, folgte wenig später bereits das 2:1. Diesmal war Simon Reetz nach einem Freistoß von Davis Spruds zur Stelle. Die Innenverteidigung der Mendiger befand sich da offenbar im Tiefschlaf. Auch ansonsten bemängelte Gästetrainer Damir Mrkalj „zu viele individuelle Fehler“, lobte aber auch die ersten 50 Minuten, in denen er sein Team sogar tonangebend sah.

Stephan Simon, Trainer der SG Schneifel

Einen klaren und durchdachten Spielaufbau boten die Schneifeler erst mit der 4:1-Führung im Rücken. Von Mendig kam bis auf eine Gelegenheit von Tim Montermann, gegen den der eingewechselte Jonas Lachmann aber beherzt klärte (75.), im zweiten Durchgang offensiv nichts mehr. Ein paar Minuten später markierte Pidde mit dem schönsten Treffer des Samstagabends das 5:1: Gekonnt setzte er sich auf links durch und schlenzte den Ball dann platziert ins lange Eck (83.).

Das Tor zum 6:1-Endstand in der Nachspielzeit war ebenfalls bemerkenswert. Nach Hereingabe von Fuchs durfte sich Nicolaas Swart feiern lassen. Es war der erste Rheinlandligatreffer des mittlerweile 38-jährigen Niederländers seit der Saison 2011/12. Danach verließ er die Schneifeler und kehrte im Sommer von der SG Obere Kyll (jetzt: SG Eifel-Mitte) zurück, um bei der Sportgemeinschaft vor allem in der zweiten Garnitur (Kreisliga A8) zu spielen.

Der Kantersieg über Mendig bedeutete auch eine eindrucksvolle Revanche fürs Hinspiel: Zur Saisonpremiere waren die Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf noch mit 1:3 beim Wiederaufsteiger unterlegen. Seitdem gab es keine einzige Niederlage mehr. Die lange Ungeschlagenserie wollen Trainer Stephan Simon und seine Spieler am Mittwoch verteidigen. Dann kommt es ab 20 Uhr auf dem (am Samstag trotz Nässe gut bespielbaren) Auwer Rasen zum Nachhol-Spitzenspiel gegen den benachbarten Tabellenzweiten Rot-Weiss Wittlich. „Darauf“, unterstrich Simon bereits kurz nach dem Abpfiff, „freuen wir uns total“.

Damir Mrkalj, Coach des SV Eintracht Mendig

Gegen Mendig sah er im ersten Durchgang noch ein „Zufallsspielchen mit etlichen technischen Fehlern“. Dass sein Team nach der Pause schnell für klare Verhältnisse sorgte und man in der Folge zudem noch einige Körner für Mittwoch sparen konnte, schrieb der SG-Coach nicht zuletzt Pidde zu: „Gerade sein fünftes Tor war wirklich sehenswert. Es macht Spaß, Jan beim Fußballspielen zuzusehen. Er ist halt ein Unterschiedsspieler.“

Auf die Schneifeler Offensive um Pidde wird es auch am Mittwoch ankommen. Der bislang 14-fache Saisontorschütze stellt sich auf eine schwere Aufgabe gegen Rot-Weiss ein, stellt andererseits aber klar: „Ich will in Auw gegen Wittlich gewinnen.“

Ein Erfolgserlebnis gegen den Aufstiegsfavoriten wäre für die Schneifeler der krönende Abschluss der Heimspielzeit in Auw: Im kommenden Jahr wird turnusgemäß wieder komplett in Stadtkyll gespielt.

SG Schneifel – SV Eintracht Mendig 6:1 (2:1)

Schneifel: Dennis Koziol - Philipp Bück (82. Markus Diehl), Ben Kerner (59. Nicolaas Swart), Davis Spruds, Dans Spruds, Nicolas Görres, Simon Reetz (65. Udo Backes), Khaen Fuchs, Marlon Stolz (73. Jonas Lachmann), Jan Pidde, Michael Zeimmes (78. Lucas Hoffmann).

Mendig: Nico Fogolin - Nikolas Groß, Pascal Zimmer, Alexej Eberhardt, Michael Koch (67. Adrian Medic), Niklas Heinemann (76. Teodor Slavov), Tim Montermann, Carsten Thelen, Dama Kanouté (67. Meris Ramic), Matthias Wengenroth (73. Kodai Stalph), Brice Marc Braquin Mitel (80. Jonas Hemgesberg).

Schiedsrichterin: Isabella Krah (Bad Marienberg) - Zuschauer: 111

Tore: 1:0 Jan Pidde (9.), 1:1 Marlon Stolz (10. Eigentor), 2:1 Simon Reetz (11.), 3:1 Khaen Fuchs (49. Foulelfmeter), 4:1 Jan Pidde (54.), 5:1 Jan Pidde (83.), 6:1 Nicolaas Swart (90.+1)