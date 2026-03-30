Schneifeler Aufholjagd im Topspiel nicht von Erfolg gekrönt

Das Strahlen ist zurück: Nach dem zweiten Sieg in Folge können Rot-Weiss Wittlichs Vorsitzender Hakan Yigit (links) und der Sportliche Leiter Salvatore Augello wieder lachen. – Foto: Andreas Klein

Die FV Hunsrückhöhe Morbach wartet weiterhin auf den ersten Sieg nach der Winterpause. Marko Slowik brachte die Hausherren in Führung (13.). Wenige Minuten später erhöhte Sebastian Fischer (20.) für die abstiegsbedrohten Koblenzer. Der eigentlich harmlose Abschluss war FVH-Keeper Johannes Kappel unglücklich durch die Hände gerutscht. In der Schlussphase gelang dem eingewechselten Maximilian Schemer (84.) lediglich noch der Anschlusstreffer. „Wir sind gut ins Spiel gekommen. Nach den schnellen Gegentreffern verlieren wir dann den Faden und die Spielkontrolle“, sagte Co-Trainer Kevin Greweling, der den privat verhinderten Pascal Meschak an der Seitenlinie vertrat.

Tore: 1:0 Marko Slowik (13.), 2:0 Sebastian Fischer (20.), 2:1 Maximilian Schemer (84.)

VfB Linz - FC Bitburg⇥ 1:1 (0:1)

Die Gäste begannen fünf Tage vor dem Rheinlandpokal-Halbfinale daheim gegen den Oberligisten TuS Koblenz (Mittwoch, 19.30 Uhr, Stadion Ost) stark und machten folgerichtig das 0:1: Pascal Müller setzte sich vor seinem Treffer energisch durch (16.). Im zweiten Durchgang hatten die Hausherren mehr vom Spiel. Nachdem sich Florian Mamuti zu einer Tätlichkeit gegen Fabian Fisch hinreißen gelassen hatte (80.), sah es nach dem elften Saisonsieg der Bierstädter aus. Philippe Kusch scheiterte am Pfosten und verpasste so die Vorentscheidung. Per 25-Meter-Schuss traf Adis Siljkovic dann aber zum Ausgleich (85.).

Bitburg: Lautwein - Fisch, N. Fuchs, Alff, Müller (80. Mourad), Koch, Nosbisch, Hoor (64. Kieren), K. Fuchs, Floß (80. Kusch), Bierbrauer.

Schiedsrichter: Henning Reif (Sankt Sebastian) - Zuschauer: 80.

Tore: 0:1 Pascal Müller (16.), 1:1 A. Siljkovic (85.).

Rot: Florian Mamuti (Linz, Tätlichkeit, 80.)

SG 2000 Mülheim-Kärlich – SG Arzfeld ⇥5:0 (3:0)

Der Favorit erwischte einen perfekten Start und jubelte über die frühe Führung von Martin Jacobs (6.). Vor der Pause schraubten Hillen und Steinmetz das Ergebnis in die Höhe. Arzfeld kam gut aus der Pause und hatte starke 30 Minuten, traf aber nicht. Paul Heuser schnürte in der Schlussphase einen Doppelpack. Die Eifeler hatten Verletzungspech: Der eingewechselte Justin Marie musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Torwart Florian Moos aufs Feld. Danach musste Joschka Trenz runter, und das Wechsel-Kontingent war bereits ausgeschöpft.

Arzfeld: Hagedorn – Lempges (75. Marie, 82. Moos)), Trenz, Biewald (60. Ewen), Schmitz, Morgens, B. Propson Juchmes (68. Kockelmann), Bah, Mayers, Antony (46. J. Propson)

Schiedsrichter: Niclas Berg (TuS Sohren)

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Martin Jacobs (6.), 2:0 Hendrik Hillen (27.), 3:0 Pascal Steinmetz (44.), 4:0, 5:0 Paul Heuser (80., 85.)

SV Rot-Weiss Wittlich – SV Eintracht Mendig ⇥4:0 (4:0)

Mendigs Torwart Nico Fogolin konnte einem nach dem ersten Durchgang leidtun: vier Gegentreffer einen Tag nach seinem 19. Geburtstag. Allerdings bewahrte er seine Mannschaft im zweiten Durchgang vor einem Debakel. Ralf Rizvani brachte Wittllich in Führung (9.). Bibaku war Vorlagengeber zum 2:0 von Meliani Saim (24.). Nach Foul an Bibaku verwandelte Mohammad Rashidi den fälligen Foulelfmeter sicher (28.). Rizvani machte den 4:0-Heimsieg perfekt.

Wittlich: Ternes – Harig (70. Tonner), Rashidi, Rizvani, Saim, Kahyaoglu, Bibaku (70. Poth), Habbouchi (46. Klein), Wollny (56. Heck), Ercan, Moroz (56. Schmitz)

Schiedsrichterin: Naemi Breier (Zerf)

Zuschauer: 120

Tore: 1:0, 4:0 Ralf Rizvani (9., 32.), 2:0 Meliani Saim (24.), 3:0 Mohammad Rashidi (28.)

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Eintracht Trier II – Wissen ⇥4:1 (2:1)

Soumah Alkaly Morlaye brachte die Hausherren mit einem Doppelpack in Führung. Das Schlusslicht kam mit der letzten Aktion vor der Pause per Ecke zum Anschlusstreffer. Trier hatte das Spiel im Griff, aber sorgte erst in der Schlussphase für klare Verhältnisse. Der eingewechselte Daniel Yushkevich war nach Vorarbeit vom ebenfalls eingewechselten Nils Gorges über rechts erfolgreich (88.). Mit einem Schlenzer netzte Inza Yere ein.

Trier II: Karas – Maurer, Erasmy, Yavuz (79. Wacht), Morlaye, Filipe (64. Schuch), Boesen (75. Yushkevich), Stepanchenko (85. Braick), Jost (46. Gorges), Yere, Schuster

Schiedsrichter: Fabian Mohr (Strohn)

Zuschauer: 150

Tore: 1:0, 2:0 Soumah Alkaly Morlaye (11., 32.), 2:1 Tom Pirsljin (44.), 3.1 Daniel Yushkevich (88.), 4:1 Inza Yere (90.)

Ahrweiler BC – SG Schneifel ⇥4:3 (2:0)

Vor 694 Zuschauern legte die SG Schneifel eine tolle Aufholjagd nach dem 0:3-Rückstand hin. Jan Pidde und Yannik Moitzheim brachten die Gäste binnen sieben Minuten mit einem Doppelschlag in Schlagdistanz. Nach dem erneuten Anschlusstreffer durch Dans Spruds stand es 4:3. Kurz vor Schluss gab es die Großchance zum Ausgleich, doch Pidde traf den Ball nicht richtig. Schneifel-Trainer Stephan Simon bilanzierte: „Nach den frühen Gegentoren standen wir am Scheideweg. Trotz der Niederlage haben wir ein wichtiges Zeichen gesetzt.“

Schneifel: Koziol – Krämer, Pidde, Görres, Spruds, Reetz, Backes (82. Zunk), Sprüds, Zeimmes (60. Moitzheim), Zapp (56. Stolz), Bück

Zuschauer: 694

Tore: 1:0 Thomas Idel (4.), 2:0 Almir Porca (6.), 3:0 Markus Pazurek (47.), 3:1 Jan Pidde (61.), 3:2 Yannik Moitzheim (68.), 4:2 Ümit Mehmet Kuzu (72.), 4:3 Dans Darians Sprüds (82.)