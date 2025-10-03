Schneifel und RW Wittlich sind im Feiertags-Einsatz

Bereits am Freitag sind zwei Mannschaften aus der Region in der Fußball-Rheinlandliga im Einsatz: Die SG Schneifel tritt am Tag der Deutschen Einheit ab 15 Uhr beim VfB Wissen an. Ab 19.30 Uhr empfängt Rot-Weiss Wittlich auf dem heimischen Kunstrasenplatz am Bürgerwehr die SpVgg Eintracht Glas-Chemie Wirges.

Ihre Serie von acht ungeschlagenen Partien wollen die Schneifeler im Duell an der Sieg ausbauen. „In Wissen war es in den vergangenen Jahren oft extremst hart – ein Abnutzungskampf von zwei Mannschaften, die sich in den 90 Minuten auf die Nerven gegangen sind“, erwartet Trainer Stephan Simon eine intensive Partie seines auf Rang vier notierten Teams beim Viertletzten. Fehlen werden gegenüber den jüngsten 3:3 gegen Spitzenreiter Ahrweiler BC Yannik Moitzheim (Gelb-Rot-Sperre) und Maximilian Lenerz aus privaten Gründen.

Die zweitplatzierten Wittlicher haben es mit dem starken Aufsteiger aus Wirges (Sechster) zu tun. „Die sind richtig gut drauf und bestechen durch einen guten Zusammenhalt“, weiß Rot-Weiss-Trainer Fahrudin Kuduzovic, dem der rotgesperrte Gabriel Harig nicht zur Verfügung stehen wird. Ansonsten sind keine personellen Änderungen zu erwarten. „Faz“ kann auf einen breiten Kader bauen und setzt auf eine gewissenhafte Vorbereitung: „Die wird auch nötig sein, um gegen Wirges den nächsten Dreier einfahren zu können“.