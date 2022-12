Schneider: "Wir müssen aktuell nicht vom Aufstieg reden" Der Sportliche Leiter des KFC Uerdingen über die Hinrunde, die Gründe für den Sieben-Punkte-Rückstand und die Gesamtentwicklung des Vereins.

Wie ist die Hinrunde aus Ihrer Sicht gelaufen?

Patrick Schneider: "Wir sind von den Ergebnissen her gut gestartet aber auch da hat man gesehen, dass wir uns als Mannschaft vor allem spielerisch weiterentwickeln müssen. TVD Velbert hat uns dies mehr als deutlich gemacht. Dies war allerdings die einzige Niederlage gegen eine Mannschaft aus den Top 7. Wir haben in der Folge gegen Nettetal verloren und gegen Meerbusch Punkte liegen lassen, was uns in Zugzwang brachte. Diesem Druck konnten wir aber gut standhalten und gegen die direkten Konkurrenten gewinnen, was uns dann an die Tabellenspitze spülte. Leider konnten wir dieses Level gerade gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte nicht halten. Diese fehlende Konstanz hat uns dann den aktuellen Rückstand beschert."

Ist der KFC nach der Hinrunde noch im Soll?

Schneider: "Nein. Die sieben Punkte sind zu viel und wären vermeidbar gewesen. Da können wir nicht davon reden, dass wir aktuell im Soll liegen."

Woran machen Sie es denn fest?

Schneider: "An der fehlenden Konstanz und der Effektivität. In Spielen wie z.B. gegen Nettetal oder Kleve holen wir mit guter Mentalität Rückstände auf, sind dann aber zu gierig und lassen uns kurz vor Schluss noch übertölpeln und verlieren völlig unnötigerweise."

Wie kommt das? Wurden die Gegner unterschätzt?

Schneider: "Nein, wir nehmen jeden Gegner in dieser Liga ernst. Ich denke, es ist vielmehr so, dass wir gegen Mannschaften, die mitspielen, besser zurechtkommen, als gegen Mannschaften, die tief stehen. Da haben wir zu selten Lösungen gefunden und die sich bietenden Torchancen nicht effektiv genug genutzt. Zusätzlich konnte die Mannschaft ihr Potential zu selten abrufen."

Woran liegt das?

Schneider: "Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch zu dieser Saison 19 Neuzugänge hatten. Es braucht auch hier eine gewisse Zeit, bis sich Hierarchien und Strukturen bilden an denen sich die Mannschaft auch an schlechten Tagen orientieren kann und daraus Kraft schöpfen kann. Trotzdem ist es manchmal unverständlich, wenn man wie in den letzten beiden Spielen zunächst zurecht gegen Ratingen gewinnt, dann aber in der folgenden Woche verdient gegen MSV Düsseldorf verliert."

Was muss in der Rückrunde besser werden?