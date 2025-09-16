Schneider-Team bleibt unbesiegt

Auch im letzten Auswärtsspiel für zwei Wochen blieb Weißenberg ungeschlagen. Für die Nordstädter ist es der erste Punktgewinn in Dormagen seit dem Aufstieg 2023. Trotz des Handicaps blieb die SVG nach zwei Siegen und drei Unentschieden ohne Niederlage. „Wir können mit unserem Saisonstart sehr zufrieden sein. Vor den zwei schweren Spielen tut es gut, bereits ein Polster auf die unteren Ränge zu haben. Wir sind noch ungeschlagen und das Selbstvertrauen wollen wir mitnehmen“, sagt Schneider.

Nach der Partie gegen den MSV muss die SVG Weißenberg zum Tabellenführer. Der TSV Eller konnte bisher jedes Spiel gewinnen und kassierte bisher nur zwei Gegentore. Schneider: „Wir gehen ohne Druck in diese zwei Spiele. Die Favoritenrolle liegt jetzt nicht bei uns, dennoch haben wir in der Vergangenheit bewiesen, dass wir auch gegen Top-Mannschaften Punkte holen können.“

"Wollen uns teuer verkaufen"

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk Sparta Bilk TSV Bayer Dormagen TSV Bayer 15:00 live PUSH

Auch der TSV Bayer Dormagen wird in die beiden anstehenden Spieltage nicht als Favorit gehen. Auf den Tabellenneunten warten der Zweite Sparta Bilk und eine Woche später der drittplatzierte ASV Mettman. Genauso wie für die SVG war es für den TSV wichtig,ohne Niederlage in die Herausforderungen der nächsten Wochen zu gehen. „Mit dem Punkt können am Ende beide zufrieden sein. Es war ein gutes Spiel, bei dem unsere Einstellung erneut top war. Es war das erwartete Spiel auf Augenhöhe, daher ist das Ergebnis auch verdient“, befand TSV-Coach Ayhan Karadeniz.

Das Derby brachte Bayer jedoch auch den nächsten Spieler auf die Verletzungsliste: Sommerneuzugang Luca Knuth zog sich am Freitag eine Zerrung zu und wird voraussichtlich mehrere Wochen ausfallen. Ein weiterer Ausfall, den das Dormagener Trainerteam auffangen muss. Für Karadeniz sind die verletzungsbedingten Ausfälle jedoch keine Ausrede, auch nicht vor den zwei schweren Spielen. „Jeder in unserem Kader ist gut genug. Wir müssen im Kollektiv die Ausfälle auffangen, das gehört mit dazu. Ich bin überzeugt, dass wir uns, egal wer auf dem Platz steht, in beiden Spielen teuer verkaufen werden.“