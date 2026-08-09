Schneider nach Pokaldrama: "Uns gezeigt, dass wir aufstehen können" Der Pokalkracher zwischen dem Wuppertaler SV und der SpVg Schonnebeck fand erst im Elfmeterschießen einen Sieger. Im Nachgang sprachen beide Trainer ein Lob an ihre Schützlinge aus. von Markus Becker · Gestern, 19:58 Uhr · 0 Leser

Die beiden Cheftrainer im Gespräch. Tim Schneider (re.) hatte letztlich gegenüber Dirk Tönnies die Oberhand. – Foto: Jochen Classen

Nach einem von vorne bis hinten verrückten Erstrundenspiel im Niederrheinpokal behauptete sich der Wuppertaler SV erst im Elfmeterschießen gegen die SpVg Schonenbeck. Auch trotz der Niederlage konnte Trainer Dirk Tönnies der Partie viel Positives abgewinnen. Für sein Gegenüber Tim Schneider war es ein früher Charaktertest der neu zusammengestellten Mannschaft.

Tönnies hadert mit der Chancenverwertung, spricht der Mannschaft aber ein Lob aus Nach dem dramatischen Pokal-Aus suchte Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies nicht nach Ausreden. Zwar räumte der Coach ein, dass seine Mannschaft die Anfangsphase verschlafen habe, nach dem Doppelschlag durch Yan Marco Friessner Montas hatte sein Team die Partie aber lange im Griff. "Wir hatten viele Torgelegenheiten, um zu erhöhen“, erklärte Tönnies. Umso ärgerlicher war für ihn der Einbruch nach dem 1:3 durch Eren Albayrak (62.). "Da haben wir komplett den Faden verloren und unsere Art und Weise, Fußball zu spielen, verloren.“ Die beiden weiteren Treffer zum 2:3 (67.) und 3:3 (78.) seien deshalb auch folgerichtig gewesen. Nach dem Platzverweis gegen Albayrak habe Schonnebeck zwar wieder mehr vom Spiel, konnte die Überzahl aber nicht zwingend genug ausnutzen. Dennoch wurde es kurz vor Schluss noch einmal turbulent. "In der 120. Minute haben wir durch Yan Friessner noch die Riesenchance zum 4:3, im Gegenzug hat der WSV dann die Chance“, blickte Tönnies auf die finalen Züge der Partie zurück.

Trotz des bitteren Ausscheidens überwog beim Schonnebecker Trainer der Stolz auf die Leistung: "Wir müssen uns keinen Vorwurf machen, wir haben ein tolles Spiel gemacht.“ Gerade deshalb hätte die Partie aus seiner Sicht auch statt leerer Ränge ein gut besuchtes Stadion am Zoo verdient gehabt. WSV verteidigt gut trotz Unterzahl Auf der anderen Seite war Wuppertals Coach Tim Schneider vor allem von der Moral seiner Mannschaft angetan. Trotz des zwischenzeitlichen 0:3 habe sich der WSV nicht aufgegeben. "Wir haben in der ersten Halbzeit gesagt, dass wir genug Torchancen haben. Wir hatten auch unsere drei, vier Möglichkeiten“, sagte der Wuppertaler Trainer.

Stattdessen setzte es zunächst drei Nackenschläge. Erst durch die Joker von der Bank habe sein Team noch einmal „frischen Wind und neues Leben“ bekommen. Besonders die Treffer von Eren Albayrak und Linus Fröhlich schienen das Ruder zugunsten der Hausherren herumzureißen. "Dann merkst du: Hier geht was.“ Mit dem Ausgleichstreffer durch Jaden Korzynietz war der WSV unverhofft wieder pari, mit dem Platzverweis gegen Albayrak aber moralisch wieder im Hintertreffen. In der Nachbetrachtung wollte Schneider diesem gar nicht mehr so viel Bedeutung beimessen. "Die Rote Karte muss man so nicht geben, aber das muss man akzeptieren.“ Die anschließende defensive Ausrichtung habe seine Mannschaft dann gut gemeistert. Nach 120 Minuten habe er seinen Spielern deshalb vor dem Elfmeterschießen den Druck nehmen wollen: "Ich habe den Jungs gesagt: 'Ihr habt eigentlich schon gewonnen. Jetzt müsst ihr noch was Zählbares mitnehmen.'“

Fotios Adamidis machte auch über das Elferschießen hinaus ein starkes Spiel. – Foto: Jochen Classen