Schneider nach erstem Saisonspiel: "Hatten kein Spielglück"

Tim Schneider (Trainer Wuppertaler SV): „Glückwunsch an Velbert. Wir haben uns sehr gut verkauft, haben ein Spiel auf Augenhöhe gezeigt, hatten einige Chancen. Das Gegentor ist Lernerfahrung. Das ist schmerzhaft, das sollte man nicht mehr vergessen. Velbert hatte teilweise mehr vom Spiel, wir haben zwei Tore gemacht. Eine der beiden Elfmeter-Entscheidungen muss man geben. Wir hatten kein Spielglück, und das ist schwer verdaubar. Wir werden unsere Ziele noch härter verfolgen. Wir hatten viele junge Spieler im Kader, dafür hat die Truppe ein tolles Gesicht gezeigt. Ich nehme viel Positives mit, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt.“
Bogdan Komorowski (Trainer SSVg. Velbert): „Wir haben uns unfassbar auf das bergische Derby gefreut. Die Kulisse war sensationell für ein Oberligaspiel. Wuppertal hat nach einer Ecke geschlafen, das haben wir gut ausgenutzt. Wir haben uns in der Pause noch mal eingeschworen, aber Wuppertal hatte auch seine Möglichkeiten. Ich kommentiere keine Schiedsrichter-Entscheidungen. Alles Gute an Wuppertal, ihr holt Eure Punkte.“
Dario Biancardi (WSV-Mittelfeldspieler): „Wir haben einen Elfmeter nicht bekommen, das ist sehr ärgerlich. Ich bin aber sehr stolz auf unsere Leistung. Wir haben unseren Plan durchgezogen mit unserem dezimierten Kader, haben aber leider im letzten Drittel schlechte Entscheidungen getroffen, ich leider auch. Ich bin sehr sauer, aber wir können auf der Leistung aufbauen. Ich schaue jetzt auf das Spiel am Freitag mit Vorfreude.
Es ist wirklich unfassbar, wie viele Fans auswärts mitkommen. Ich bin stolz, dass ich ein Teil davon sein darf. Sie haben uns motiviert und waren stolz über unseren Fight. Sie haben sich natürlich Punkte ausgerechnet. Die wollten auch wir holen, haben es aber leider nicht hinbekommen.“
Serhat Kacmaz (WSV-Verteidiger): „Ich bin stolz auf die Leistung der Mannschaft. Wir haben heute einen Kampf an den Tag gelegt. Wir sind gelaufen, haben die Meter gemacht. Wir haben uns auch belohnt. Über die Schiedsrichter-Leistung will ich jetzt gar nicht reden. Wir haben zwei Tore gemacht, ein Elfer wurde zurückgenommen. Dann wird es natürlich schwierig. Insgesamt war es aber eine brutale Leistung von uns. Wir haben die Basics an den Tag gelegt. Jeder ist für jeden gelaufen. Wir hatten unsere Torchancen, Velbert natürlich auch.
Ich bin zwar nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber mit der Teamleistung. Die Fans haben uns ab Freitag beim Abschlusstraining gesagt, dass wir fighten sollen. Das haben wir gemacht. Ich bin zuversichtlich, dass sie uns weiter den Rücken stärken. Und darauf können wir zählen. Sie haben uns heute gesagt, dass sie gesehen haben, dass wir gekämpft und alles reingeworfen haben.“