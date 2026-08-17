Schneider nach erstem Saisonspiel: "Hatten kein Spielglück"

Es ist wirklich unfassbar, wie viele Fans auswärts mitkommen. Ich bin stolz, dass ich ein Teil davon sein darf. Sie haben uns motiviert und waren stolz über unseren Fight. Sie haben sich natürlich Punkte ausgerechnet. Die wollten auch wir holen, haben es aber leider nicht hinbekommen.“

Serhat Kacmaz (WSV-Verteidiger): „Ich bin stolz auf die Leistung der Mannschaft. Wir haben heute einen Kampf an den Tag gelegt. Wir sind gelaufen, haben die Meter gemacht. Wir haben uns auch belohnt. Über die Schiedsrichter-Leistung will ich jetzt gar nicht reden. Wir haben zwei Tore gemacht, ein Elfer wurde zurückgenommen. Dann wird es natürlich schwierig. Insgesamt war es aber eine brutale Leistung von uns. Wir haben die Basics an den Tag gelegt. Jeder ist für jeden gelaufen. Wir hatten unsere Torchancen, Velbert natürlich auch.

Ich bin zwar nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber mit der Teamleistung. Die Fans haben uns ab Freitag beim Abschlusstraining gesagt, dass wir fighten sollen. Das haben wir gemacht. Ich bin zuversichtlich, dass sie uns weiter den Rücken stärken. Und darauf können wir zählen. Sie haben uns heute gesagt, dass sie gesehen haben, dass wir gekämpft und alles reingeworfen haben.“