Schneider-Lauf auch gegen Winden? Nörvenich gegen Koslar

Am 6. Spieltag der Kreisliga A Düren gibt es wegen des Tags der Deutschen Einheit diesmal keine Freitagsspiele. Salingia Barmen startet am Sonntag gegen Rhenania Lohn, die SG Nörvenich-Hochkirchen hofft gegen Viktoria Koslar auf den ersten Dreier. Topspiel zwischen Winden und Freialdenhoven - so laufen die Spiele!
7. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Sa., 11.10.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - VfVuJ Winden
Sa., 11.10.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Salingia Barmen
So., 12.10.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Jugendsport Wenau
So., 12.10.25 15:00 Uhr JSV Frenz - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SC Jülich/SV Hoengen
So., 12.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Düren 77
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Golzheim
8. Spieltag
Sa., 18.10.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - SG Germania Burgwart
So., 19.10.25 14:30 Uhr VfVuJ Winden - JSV Frenz
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Schwarz-Weiß Düren
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - BC Oberzier
So., 19.10.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Borussia Freialdenhoven
So., 19.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Viktoria Koslar
So., 19.10.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Rhenania Lohn
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten