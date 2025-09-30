 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Ob Kreisliga A oder Mittelrheinliga: Auf Pascal Schneider ist Verlass.
Ob Kreisliga A oder Mittelrheinliga: Auf Pascal Schneider ist Verlass. – Foto: Juline Mittag

Schneider-Lauf auch gegen Winden? Nörvenich gegen Koslar

Kreisliga A Düren: Pascal Schneider gelang zuletzt ein Dreierpack, seine Tore braucht Freialdenhoven in Winden. Nörvenichn trifft auf Koslar und will endlich siegen.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Am 6. Spieltag der Kreisliga A Düren gibt es wegen des Tags der Deutschen Einheit diesmal keine Freitagsspiele. Salingia Barmen startet am Sonntag gegen Rhenania Lohn, die SG Nörvenich-Hochkirchen hofft gegen Viktoria Koslar auf den ersten Dreier. Topspiel zwischen Winden und Freialdenhoven - so laufen die Spiele!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Sa., 04.10.2025, 16:30 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
16:30
Spieltext Barmen - Lohn

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
15:00live
Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Frenz

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
15:00live
Spieltext Golzheim - Welldorf

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
15:00
Spieltext Düren 77 - Burgwart

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
15:30live
Spieltext SW Düren - Oberzier

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
15:00
Spieltext H.-Stammeln - Wenau

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
15:00
Spieltext Winden - F´aldenhoven

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
15:00
Spieltext Nörvenich - Koslar

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

7. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Sa., 11.10.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - VfVuJ Winden
Sa., 11.10.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Salingia Barmen
So., 12.10.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Jugendsport Wenau
So., 12.10.25 15:00 Uhr JSV Frenz - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SC Jülich/SV Hoengen
So., 12.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Düren 77
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Golzheim

8. Spieltag
Sa., 18.10.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - SG Germania Burgwart
So., 19.10.25 14:30 Uhr VfVuJ Winden - JSV Frenz
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Schwarz-Weiß Düren
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - BC Oberzier
So., 19.10.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Borussia Freialdenhoven
So., 19.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Viktoria Koslar
So., 19.10.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Rhenania Lohn
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

_______________

>>> Die aktuellen News auf FuPa Mittelrhein

Aufrufe: 030.9.2025, 18:18 Uhr
redAutor