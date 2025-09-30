Ob Kreisliga A oder Mittelrheinliga: Auf Pascal Schneider ist Verlass. – Foto: Juline Mittag

Schneider-Lauf auch gegen Winden? Nörvenich gegen Koslar Kreisliga A Düren: Pascal Schneider gelang zuletzt ein Dreierpack, seine Tore braucht Freialdenhoven in Winden. Nörvenichn trifft auf Koslar und will endlich siegen.

Am 6. Spieltag der Kreisliga A Düren gibt es wegen des Tags der Deutschen Einheit diesmal keine Freitagsspiele. Salingia Barmen startet am Sonntag gegen Rhenania Lohn, die SG Nörvenich-Hochkirchen hofft gegen Viktoria Koslar auf den ersten Dreier. Topspiel zwischen Winden und Freialdenhoven - so laufen die Spiele!

________________ So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren