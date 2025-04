Schneesturm im April

Nach dem Vollerfolg gegen den Werksklub aus Brüttisellen-Dietlikon wollte man beim FC Unterstrass die nächsten Punkte einfahren. Der kurz vor Spielbeginn einsetzende Schneefall an diesem April-Morgen sorgte dafür, dass der Unterstrasser Kunstrasen mit jeder zusätzlichen Schneeflocke an Fahrt aufnahm. So schnell, dass der Defensivverbund der Gäste bereits nach drei Minuten den Rückstand hinnehmen musste. Das Heimteam des Quartiervereins konnte in der Folge den Platzvorteil gekonnt ausnutzen, sodass kurz vor und nach dem Pausentee das zweite respektive das dritte Gegentor fiel. In der Folge konnte sich der FC Neumünster ein wenig fangen, liess jedoch an jenem Sonntag die Zielstrebigkeit vor dem Tor vermissen, um die nötigen Zähler einzufahren. Den Schlusspunkt zum 4:0 für die Unterstrasser setzte ein gewisser P.G., seines Zeichens bemitleidenswerter Drahteselverkäufer aus der Stadt Zürich. Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg in seiner privaten, wie auch beruflichen Zukunft.