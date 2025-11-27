Wie ein Trupp partywütiger Kaiserpinguine beim legendären Frozen-Festival auf den Südlichen Sandwichinseln und mit Frosti, dem Sibirischen Tiger im Tank, waren die weiß-roten Eisprinzessinnen aus den Katakomben des Donzdorfer Lautertalstadions gekurvt gekommen und hatten den zahlreichen Zuschauern im weiten Rund eine Eisrevue der Extraklasse geboten, dass selbst VIP-Gast Captain Iglo lautstark applaudierte und die Fischstäbchen vor Freude in der Pfanne Sirtaki tanzten.

Unter dem Strich stand ein hochverdienter 3:1-Erfolg für die Kickerinnen aus der Automobilstadt zu Buche - und die Erkenntnis der Gastgeberinnen, dass Cannstatter Schneeleoparden auch in der kalten Jahreszeit ihre blütenweiße Weste zu bewahren pflegen.

In der 16. Minute hatte FCD-Kickerin Sarah Seibold ihre Kontrahentin Svenja Hecke im Strafraum der Rot-Weißen zu Fall gebracht. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Stuttgarts Laura Carollo eiskalt, indem sie die Murmel in den linken Knick pfefferte (1:1/16.). Mit einer scharfen Flanke von rechts in den Sechzehner der Gastgeberinnen bediente VfB-Kickerin Zebieb Abraham nur sieben Zeigerumdrehungen später ihre im Zentrum heraneilende Teamkollegin Milla Baumert, die das Leder aus zwölf Metern unhaltbar für FCD-Keeperin Josefine Link ins Gehäuse der Rot-Weißen feuerte und damit die Partie zu Gunsten der Gäste drehte (2:1/23.).

Für das erste Highlight der Begegnung sorgten die Gastgeberinnen nach nur vier Minuten: Da hatte Donzdorfs Nia Weinmann fulminant abgezogen, aber ihre Wuchtbrumme aus 17 Metern und halblinker Position rauschte über den Querbalken. Nur acht Minuten später ließ FCD-Kickerin Leonie App im linken Mittelfeld die Funken sprühen, fegte über die linke Außenbahn wie der Polarwirbel über das Nordmeer, zog in die Box und jagte die Kugel aus 14 Metern und halblinker Position in die Maschen (1:0/12.).

In der 28. Minute packte Stuttgarts Distanzschuss-Virtuosin Annika Kressbach ihre Violine aus, aber ihr mit viel Effet getretener Kunstschuss aus 14 Metern und halbrechter Position fidelte knapp über das Gebälk. Nur 180 Sekunden später hatte Donzdorfs Mia Suna Tunc den Ausgleichstreffer auf dem Schlappen, aber ihre Rakete aus zwölf Metern und zentraler Position wurde von Stuttgarts Torfrau Alicia Beer glänzend entschärft, indem sie reaktionsschnell ins rechte untere Eck abtauchte und den rot-weißen Kugelfisch aus der Gefahrenzone beförderte (31.).

In der 38. Minute zog Stuttgarts Wirbelwind Carollo von rechts in den Strafraum der Donzdorferinnen, vernaschte den rot-weißen Defensivverbund wie der kleine Nils seine Gummibärchen, aber ihr strammer Schuss aus acht Metern und halbrechter Position flog um Haaresbreite am langen Pfosten vorbei.

In der 50. Minute ließ es VfB-Kickerin Hecke jucken, aber ihre Fackel von der linken Strafraumkante aus elektrisierte nur das Aluminium. Nur sieben Zeigerumdrehungen später schwang VfB-Kickerin und Stuttgarts Konzertmeisterin Hanna Wachter ihre Stimmgabel, aber ihr in D-Moll getretener Freistoß aus 20 Metern und halblinker Position rutschte von der Tonleiter und jodelte am rechten Toreck vorbei (57.).

Mit einer perfekt getimten Hereingabe von rechts in den Sechzehner der Gastgeberinnen bediente Stuttgarts Flügelflitzerin Leni Renz ihre im Zentrum lauernde und sträflich ungedeckte Mannschaftskameradin Lena Haas, die die Kugel jedoch aus zehn Metern über das Tor prügelte (67.).

In der 74. Minute packte Stuttgarts Kapitänin Wachter die Wumme aus, aber Donzdorfs Torhüterin Link entschärfte das Geschoss aus 17 Metern und halblinker Position, indem sie das Leder mit den Fingerspitzen über das Gehäuse lenkte.

Mit einer exzellent getretenen vertikalen Spieleröffnung aus der eigenen Hälfte heraus schickte VfB-Kickerin Abraham ihre Mitspielerin Hecke auf Reisen. Die zündete im Mittelfeld den Turbo, bretterte durch das Zentrum wie ein tiefergelegter Rasentruck mit Kerosin im Tank, zog in die Box und hämmerte die Kugel aus zwölf Metern und zentraler Position zum 3:1-Endstand (80.) aus Gästesicht in die Maschen.